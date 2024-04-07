Vasseur: "Ferrari artık kendisine daha fazla güveniyor!"

Avustralya'da Red Bull'un tökezlemesinin de yardımıyla 1-2 olan Ferrari, Japonya GP hafta sonuna çok güçlü başlangıç yapamamıştı. Carlos Sainz sıralamalarda 4. olurken, Charles Leclerc ancak 8. olabilmişti.

Ferrari pilotları yarışın startlarında çok fazla sıra kazanamadılar ancak yarış içerisinde, lastiklerini çok iyi kullanmalarının yardımıyla yükselerek yarışı 3. ve 4. sıralarda tamamladılar.

Yarışın ardından konuşan Vasseur, "Takım için çok iyi bir Pazar günüydü. Zorlu bir sıralamadan sonra iyi bir toparlanma yaşadık."

"İyi bir strateji ve iyi lastik yönetimiyle güçlü bir Pazar günü geçirdik. Eğer daha iyi bir hafta sonu geçirmek istiyorsak, Cumartesi gününü daha da geliştirmeliyiz." dedi.

Ferrari, Japonya'da iki pilotuyla birden farklı stratejiler uygulayarak adım adım podyuma çıktı. Bu strateji, hız ile birleşince Leclerc 8. sıradan 4. sıraya yükseldi.

Strateji departmanında nelerin değiştiği hakkında Vasseur, "Bunun bir kısmı strateji, bir kısmı da lastik yönetimi. Hızınız olduğunda, durumları yönetmek daha kolay oluyor. "

"Bu güvenle geliyor. Pit duvarı çok daha sakin ve bir karar almanın en iyi yolu bu ve her şey aynı yönde ilerliyor ve sorunsuz bir ortam var."

"Durum şu ki her şeyi bir araya getirmeniz gerekiyor ve doğru yöne gitmeye başladığınızda herkes ileri yönde itiyor, herkes daha sakin, herkes daha kendinden emin. Negatif bir sarmalınız olduğunda ise tam tersi olur."

"Kış boyunca ve hatta geçen yılın son bölümünde araçla iyi bir adım attık. Herkes takıma çok daha fazla güveniyor ve daha sakin. Birlikte iyi bir iş çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.