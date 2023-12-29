Vasseur: "Ferrari artık doğru yolda"

Uzun süre Alfa Romeo takımının başında yer alan Frederic Vasseur bu yılın Ocak ayında Ferrari takımının başına geçti.

Takıma geldiğinde 2023 aracı zaten tasarlanmıştı ve bundan ötürü değiştirebilecekleri çok az şey vardı.

Fakat İtalyan ekip, sezona iyi başlayamamasına rağmen sezonu pozitif şekilde tamamladı.

Vasseur sezonu şöyle tamamlıyor: "Her şeyi kavramak biraz zaman aldı. Şasi ve motor departmanları ayrı olan büyük bir ekibimiz var; bu çok büyük bir organizasyon."

"Herkesi tanımalı, organizasyonu anlamalıydık. Şimdi durum çok daha iyi ama hâlâ yapmamız gereken çok şey var; adım adım ilerliyoruz."

"Geçen sezon ortaya çıkan zorluklar aracın kullanımı, potansiyelinin açığa çıkarılması ve ayar çalışmalarıyla ilgiliydi."

"Geçmişte araçları ayarlamak çok daha kolaydı. Şimdi ise iki farklı ayar arasında büyük farklar olabiliyor, ki daha önce böyle bir durum söz konusu değildi."

"Sürmesi daha kolay, daha dengeli ve lastikleri pek de aşındırmayan bir araç yapmamız gerekiyor. Sıralama turlarında hızlıydık ama yarış temposu daha düşüktü."

"Her şey ayar çalışmalarıyla ilgiliydi. Bazen aynı takımın iki aracı arasında bir saniye vardı; Mercedes ve bizde de durum böyleydi. Bu alışılmadık bir durum. Bu, aracın sınırda olduğunu ve küçük bir şeyin her şeyi değiştirebileceğini gösteriyor. Red Bull'un herkesten daha iyi yaptığı şey de bu."

"İlkbaharda çok geride kaldığımız için geçen sezondan memnun olamam. Ancak takımın ortaya çıkan sorunlara tepki verme şeklinden ve sezonun ikinci yarısındaki performansımızdan memnunum. Doğru yolda olduğumuzu hissediyorum."

"Ani hamleler yapmadık ama hedefe doğru adım adım ilerledik. Genel olarak iyi bir iş çıkardık."

"Takımın potansiyeli çok yüksek ve bu da bizi iyimserliğe sevk ediyor."