Vasseur: "F1'in Amerikalı bir takıma değil, Amerikalı bir sürücüye ihtiyacı var"

Andretti, Cadillac ortaklığıyla Formula 1'e girmeyi planlıyor fakat bu plan şimdiye kadar takımlardan destek görmedi.

F1'in ne karar vereceği belli değil fakat Vasseur'e göre Amerikalı bir pilota sahip olmak daha faydalı olabilir.

Vasseur, "Bu 11. takımın ne sunduğuna bağlı."

"Kağıt üzerinde, eğer takımlar Formula 1'den bir şeyler alabiliyorsa 11. takıma her zaman yer var."

"Takımın uyruğundan bahsediyoruz ama bana göre bu doğru bir yaklaşım değil. F1, kazanan pilotların ülkelerinde başarılı olur."

"Şu anda F1'in en çok ilgi gördüğü ülkelerden biri Hollanda çünkü Verstappen o ülkeli."

"Bu takımlarla değil, sürücülerin milliyetiyle ilgili bir mesele."

"Şu anda zaten Haas adında bir Amerikan takımımız var ve Andretti'den bahsediyorsak, onun da Haas ile aynı yaklaşımla geleceğini düşünüyorum."

"Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde başarılı olmak istiyorsak, bu Amerikan takımlarına sahip olmaktan ziyade, Amerikalı sürücülere sahip olmak ve başarılar elde etmekle ilgili olacak." dedi.