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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Vasseur: “F1, teknik direktifleri doğru şekilde kullanmıyor”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, FIA’nın pit stopları yavaşlatmak için getirdiği yeni teknik direktifleri eleştirdi ve Formula 1’in teknik direktifleri doğru şekilde kullanmadığını söyledi.

Vasseur: “F1, teknik direktifleri doğru şekilde kullanmıyor”

FIA, bu hafta sonu öncesinde yeni teknik direktifler yayınladı ve Macaristan Grand Prix’si itibariyle pit stopların yavaşlatılacağını duyurdu. Böylece takımların, pit stop prosedürlerinde bazı otomatik sensörleri kullanmasını engellemiş oldu.

Bu yeni düzenlemenin sebebi güvenlik endişeleriydi ve bu karar, bazı takımlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, Red Bull-yani bu sezonun en hızlı pit stoplarını yapan takım- bu durumdan hoşnutsuzdu.

Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, FIA’nın doğrudan teknik direktifler göndermek yerine oturup bu konuyu takımlarla konuşup tartışması gerektiğini düşündüğünü belirtmişti.

Alfa Romeo takım patronu Vasseur ise pit stopların yavaşlatılmasını açık bir şekilde eleştirdi ve FIA’nın neden bu kararı kışın, sezon öncesinde, almadığını sorguladı.

Vasseur, “Bence F1’de sezon içerisinde yeni teknik direktifler getirmek, bunu yapmak için doğru yol değil.”

“Hazırlıklar yapmak için bütün kışa sahiptik. Pit stop’lar geçen yıla kıyasla hiç değişmedi ve eğer bir şeyi değiştirmek istiyorlarsa bunu geçen kışın yapabilirlerdi.”

“Şimdi güvenlik sebeplerinden ötürü acele bir şekilde değişiklik yapmamız gerekiyor ve bu yüzden, Silverstone ve Budapeşte öncesinde birkaç şeyi değiştirmeliyiz. Ancak bu, güvenlik için iyi bir adım mı bilmiyorum.”

“Bizim açımızdan, Silverstone ve Budapeşte arasında fabrikaya gidemeyeceğiz çünkü İsviçre’de karantina uygulaması var.”

“Bunu yapmak için doğru bir yol değil, pazartesi sabahı basında açıklanandan daha fazla teknik direktif gelmesi doğru değil.”

“Her pazartesi, bir sürü teknik direktif elimize geçiyor. Bu F1’i yönetmek için doğru yol değil.”

“Sonraki konu, kanat esnekliği olacak. Bunun hakkında konuşmamız gerek.” yorumlarını yaptı.

Alpine sportif direktörü Alan Permane ise pit stoplarla ilgili teknik direktiflerin kurallara bir “açıklık getirdiğini” düşünüyor ama Mekies’in takımlarla konuşulması gerektiği yorumuna da hak veriyor.

Permane, “Ferrari'den Laurent Mekies'in söylediklerini okudum ve ilk önce bizimle biraz konuşmalarını dilediğini söyledi. Buna, biraz hak veriyorum." 

“Bunun, bizim için daha iyi olacağından şüphe yok.  Ancak bu sistemler çok karmaşık ve çok uzmanlaşmış ve bu konu üzerinde çalışan bir ekipleri var.”

“FIA'nın reddedilemez bir karar almasının pek hoş olmadığını düşünüyorum ve bence eğer hepimiz birlikte oturup konuşsak [daha iyi olurdu]. Önce neyin güvenli olduğu üzerinde çalışmamıza izin verebilirlerdi çünkü şimdi güvenlikle ilgili bazı sorular daha ortaya çıkıyor.” dedi.

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