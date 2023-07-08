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Vasseur: "Güç ünitesi kurallarında değişiklik yapmak için henüz çok geç değil"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, 2026 güç üniteleri üstünde değişiklik yapmak için henüz çok da geç olmadığını düşünüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Elektrik gücünü arttırmaya odaklanan 2026 güç üniteleri, her ne kadar oy birliğiyle onaylanmış olsa da, son dönemde hem takımlar, hem de pilotlardan birçok eleştiri duymaktayız.

Red Bull takım patronu Christian Horner düzlükte gaz kesen pilotlar göreceklerini söylerken, Max Verstappen ise kendilerini garip bir durumun içinde bulduklarını belirtiyor.

Bu eleştirilerin FIA veya F1 cephesinden karşılık bulup bulmayacağı belirsiz, diğer takımlar ise bir değişiklik yapılacaksa kararının hızlıca verilmesini istiyor.

Perşembe günü söz alan Vasseur, "Mevcut düzenlemelerin sonuçlarının ne olabileceği konusunda hepimizin aynı fikirde olması için bir çalışma grubumuz olması gerekiyor."

"Bazı varsayımlarda bulunmak zorundayız, çünkü yol tutuşu, yere basma kuvveti ve sürtünme gibi konular hakkında gerçekten net verilerimiz yok." 

"Dolayısıyla uzlaşmamız gerek. Muhtemelen yönetmeliğin izlediği yol, araçların eksiklerini söyleyeceğimiz bir çalışma grubu oluşturmamızı gerektirecek."  

"Bugün o noktada değiliz. Bana göre, henüz birçok konuda uzlaşamamışken nihai bir sonuca varmak için oldukça erken bir aşamadayız."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Photo by: Alessio Morgese

"En iyi bir çözüm, öncelikle bir şey üzerinde anlaşmak, bazı varsayımlarda bulunmaktır. Diyelim ki mevcut lastiklerin boyutunu koruyoruz, DRS'yi koruyoruz, aşağı yukarı bugünküne benzer bir yere basma gücüne sahibiz."

"Elimizde bu veriler olduktan sonra gösteriyi iyileştirmek için neleri değiştirmemiz gerektiğini de tartışabiliriz." dedi. 

Güç ünitesi yönetmeliklerini değiştirmek için çok geç olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda Vasseur, "Hayır, ince ayar yapmak için zamanımız var."

"İlk olarak, bence en önemli şey detaylar üstünde anlaşmak. Daha sonra eğer birtakım endişelerimiz varsa bunların üstünde de esnek davranabileceğimizi düşünüyorum." 

"Bu üç yıllık bir program ve küçük bir değişiklik yapmak için yeterince erken." dedi.

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