Vasseur: “F1, dünyanın merkezi değil”

Formula 1 ve neredeyse tüm motor sporları serileri, koronavirüs pandemisi sebebiyle durmuş durumda. Motor sporlarının zirvesi, daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştı. Bu, takımlar için de büyük zorluklar getiriyor.

Bu konuda Canal+’a konuşan Vasseur, “Şu anda kendimize odaklanmamalıyız, dünyanın merkezi değiliz. Kaba olmadan söylemek gerekirse F1, toplum için pek bir şey yapmıyor. Geliştirmeye çalıştığımız teknolojik bir taraf var ve boş vaktimiz de var. Ancak dünyanın merkezi değiliz ve şu anda başka endişeler var.”

“Bu, son yıllarda F1’in yaşadığı en büyük kriz, en azından benim takip ettiğim süre içerisinde öyle. Bu, sezonun ilk yarısının ertelenmesine sebep olan bir kriz, daha önce böyle bir şey olmamıştı.”

“Finansal olarak takımları çok kötü etkileyecek. Şimdi, tepki verme vakti. Geçmişte de bazı krizler olmuştu. 2008’deki ekonomik krizde üç, dört üretici aynı anda F1’den ayrılmıştı. Bu sene de aynı şey olabilir, takımlar ayrılabilir. Yarışları iptal ettiğimiz zaman, yayın hakları gelirlerini alamıyoruz, bu yüzden de bazı çözümler bulmak durumunda kalıyoruz. Eğer tepki veremiyorsak ve çözüm öneremiyorsak zor zamanlar geçiririz. Aynı gemide olduğumuzu herkesin bilmesi gerek.”

“Bazıları dümende oluyor, bazıları kürek çekiyor. Ama biri eksik olursa hiçbir işe yaramaz. Bu, insanların ve büyük takımların her zaman fark etmediği bir şey. Üç ay önce veremediğimiz kararlar, bugün çok açık görünüyor. Üç ay boyunca alamadığımız kararları bugüne kadar almış olsaydık iyi olurdu. Aksi takdirde, birçok takım hayatta kalamayacak. Bu, sistemin bir gerçeği.”

“Bugün virüsün sebep olduğu hasara bakarsak, kendi köşemizde oturmalı ve alçakgönüllü kalmalıyız. Mümkün olan en kısa sürede devam etmek için zorlamamamız gerektiğini söylemiyorum, bunun gerçekleşmesi için ne gerekiyorsa yapacağız, ancak bazen alçakgönüllü olmak zarar vermez.”

“Etrafımızda hasta olan ya da kötü etkilenen insanlar varsa, araç sürmek için doğru bir zaman değildir. Ne zaman geri döneceğinizi bilmelisiniz. Ancak sakin ve anlayışlı olmalısınız.” ifadelerini kullandı.