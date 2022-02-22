Vasseur: "Elimizde nasıl bir araç olduğunu yakında öğreneceğiz"

Alfa Romeo, tıpkı Haas gibi 2021 aracına neredeyse hiç odaklanmayarak, kaynaklarını yeni sezonda kullanacakları aracın gelişimine aktardı.

Bu, 2021'de kötü bir sezon geçirmelerine neden olsa da, 2022 için beklentileri artırıyor ve yeniden orta grubun önüne dönecekleri düşünülüyor.

Frederic Vasseur, yeni sezon hakkında epey pozitif görünse de, nihai sonucu görmeden konuşmak istemiyor.

Auto Motor und Sport'a verdiği demeçte Vasseur, "2020'nin aralık ayında 2021 aracını geliştirmemeye ve tüm kaynaklarımızı 2022 aracına harcamaya karar verdik."

"Yakında Bahreyn'deki sıralama turlarında elde edeceğimiz sonuçlarının ardından, bu kararın doğruluğunu ve neler elde edeceğimizi öğreneceğiz."

"Şimdiye kadar, izin verilen bütçe sınırının daha altında çalıştık. Fakat daha fazlasını elde etmek ve karşımıza çıkan tüm fırsatları değerlendirebilmek adına mümkün olduğunca çabuk o noktaya ulaşmak istiyoruz." dedi.

Sonrasında takımla ilgili de şunları ekledi: "Son yıllarda takımı daha bağımsız hale getirmek için yaklaşık 250 çalışan işe aldık, yeni üretim tesisleri kurduk. Fakat bu tür değişiklikler sadece bizde olmadı."

"Formula 1'in kendisi son beş yılda çok değişti. Yakın zamana kadar bazı takımlar iflas tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Oysa şimdi Formula 1 tarihindeki neredeyse en yakın sonuçlar var."