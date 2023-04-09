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Vasseur: "Düzlük hızı farkı, 2022'deki kadar büyük değil"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Red Bull ile aradaki hız farkının geçen yılki kadar büyük olduğu görüşüne pek katılmıyor.

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Vasseur: "Düzlük hızı farkı, 2022'deki kadar büyük değil"
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Ferrari bu yıl, Red Bull ile aradaki düzlük hızı farkını büyük oranda kapatmayı umuyordu fakat bu plan pek de istedikleri gibi gitmedi.

RB19, düzlüklerde önemli bir avantaj sağlayan çok etkili bir DRS sistemine sahip.

En yüksek hız analizleri,  SF-23'ün geçen yılki Ferrari'den daha hızlı olduğunu ancak Red Bull'un hâlâ daha iyi olduğunu gösteriyor.

Vasseur, "Red Bull aracındaki DRS sistemi büyük bir fark yaratıyor. Diğer tüm takımlardan daha fazla."

"Hız farkı muhtemelen geçen yılki kadar büyük olmasa da, bunu nasıl başardıklarını anlamak zorundayız."

"Bunu biraz daha büyük ölçüde telafi edebileceğimizi umuyorduk, bu açıdan biraz hayal kırıklığı yaşıyoruz. Fakat aradaki fark eskisi kadar büyük değil."

"Her halükarda gelişmemiz gerektiği açık. Red Bull bu açıdan farklı bir yaklaşım buldu ve şimdi çok daha başarılı bir performans sergiliyor."

"Biz de onlara yetişme niyetindeyiz." dedi.

Veriler Vasseur'ün sözlerini doğrular nitelikte. Ferrari, geçen yıla kıyasla Bahreyn'de 6,6 km/s daha yavaştı, 2023'te bu fark 0.9 km/s'e indi.

Ancak Suudi Arabistan'da SF-23 5 km/s, Avustralya'da ise 5,4 km/s gerideydi.

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