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Vasseur: "Durumumuz iç karartıcı değil"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, içerisinde bulundukları durumun çok da kötü olmadığı görüşünde.

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Vasseur: "Durumumuz iç karartıcı değil"
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Sezonun ilk iki yarışında Ferrari pilotu Charles Leclerc, sıralama turlarında pole pozisyonu için mücadele etti ancak yarışta Ferrari araçları sadece Red Bull'un değil Fernando Alonso'nun Aston Martin'inin de gerisinde kaldı.

Hatta Cidde'de iki Ferrari pilotu da yarışı Mercedes sürücüleri George Russell ve Lewis Hamilton'ın ardında tamamladılar.

Takım patronu Frederic Vasseur, bir yandan Ferrari'nin sezon başında beklentileri karşılayamadığını kabul ederken, diğer yandan durumu dramatize etmemenin, odaklanmaya ve sakin kalmaya devam etmenin önemine dikkat çekti.

Ocak ayı başında İtalyan ekibin başına geçen Vasseur, "Takımı ve durumu nasıl düzelteceğimizi düşünmek zorundayız fakat bunu yaparken sakin kalmalıyız."

"Bu her şeyin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Suudi Arabistan'da Bahreyn'e kıyasla bazı adımlar attığımızı biliyoruz."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Fotoğraf: Ferrari

"Tek tur performansına bakarsanız, Red Bull' ile savaşı, Aston Martin ve Mercedes'e karşı aradaki farkı artırdık. Sorunlarımız öyle büyük şeyler değil, aksine sert lastikteki yarış tempomuzla ilgili."

"İlerlemeye devam edersek Red Bull Racing'i yakalayabileceğimizi göz ardı etmiyorum. Yine de aradaki farkı azaltıp azaltamayacağımızı düşünmemeliyiz. Kendi görevlerimize konsantre olmalıyız, zayıflıklarımızın ne olduğunu biliyoruz, bunları düzeltmemiz gerekiyor."

"İleriye doğru gözle görülür bir adım attığımızda, o zaman neler başarabileceğimizi göreceğiz. Gelişmemiz gerektiği apaçık ortada, önümüzde çok iş olduğunu da biliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, yarışın ertesi sabahı ofisimdeydim ve durmaksızın çalıştım."

"Şimdiden bazı küçük güncellemeleri bir sonraki yarışa yetiştirmek için çalışıyoruz ancak bunların diret olarak aracın potansiyelini ortaya çıkarmaya izin vereceğini düşünmüyorum..."

"Bugün asıl sorunumuz, hafta sonunun tüm günlerinde en iyi performansı sergilemek. Her seansta SF-23'ün potansiyelinin tamamını ortaya çıkaramıyoruz. Dolayısıyla, yeni parçaların performansı hakkında konuşmadan önce bu sorunu ortadan kaldırmalıyız." dedi.

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