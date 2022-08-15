Vasseur: "Dayanıklılık sorunları, puan açısından bir servete mal oldu"

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Yeni kurallara epey iyi uyum sağlayan ve ilk dokuz yarışta topladığı puanlarla takımlar şampiyonasında altıncı sıraya kadar yükselen Alfa Romeo, son dört yarıştır puana hasret.

Takımın bir numaralı zayıf noktası dayanıklılık. Takımın 51 puanının 46'sına imza atan Valtteri Bottas, Britanya'da vites kutusu, Macaristan'da ise yakıt sistemi arızaları nedeniyle yarış dışı kalırken, Guanyu Zhou ise Fransa'da bir güç ünitesi arızası nedeniyle yarışa veda etti.

Takım tüm bu sorunlara rağmen performans anlamında ise çoğunlukla göz dolduruyor; şimdiden 2020 ve 2021 sezonlarının toplamından daha fazla puan elde ettiler.

Sezon değerlendirmesinde bulunan Vasseur, "Bence ileriye doğru bir adım attık. Farklı faktörleri incelediğimizde saf performans açısından attığımız adımları daha net görebiliyoruz."

"Performans asla tek bir faktöre bağlı değildir. Bence Ferrari motoru bir adım öne çıktı, aynı işi şasi tarafında da yaptık. Valtteri ve Zhou'nun da iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Hep birlikte oldukça iyi adımlar atıyoruz."

"Ancak sonuçlar ve dayanıklılık açısından birtakım sorunlar da yaşadık, bu bize puan açısından bir servete mal oldu. Örneğin Cidde veya Silverstone gibi yarışlarda çok iyi durumdaydık, aynı şekilde Zhou'nun yaşadığı sıkıntılarda da."

"Olup bitenler bizim için ve şampiyonadaki konumumuz için hiç hoş değil, ancak durum bu ve sezonun ikinci yarısında işleri yoluna koymamız gerekiyor." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Antonin Vincent / DPPI

Kazalar ve arızalar nedeniyle kaçırılan fırsatlara rağmen, orta sıra mücadelesindeki beklentilerinin karşılandığını düşünen Vasseur, "Sanırım kimse ilk test gününün ardından ilk sıralama turlarında neler olacağını bilmiyordu."

"Bu duruma hepimiz biraz şaşırdık çünkü herhangi bir referansa sahip olmayan tamamen yeni bir araca sahibiz."

"Tamamen kör bir şekilde başladıktan sonra her açıdan geliştik. Yine de şaşırmak doğru kelime değil çünkü 2022 için büyük emek verdiğimizi biliyordum ve bu kadar iyi olmamızı bekliyordum. Güzel bir duygu." dedi.