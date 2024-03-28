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Formula 1 Avustralya GP

Vasseur: "Daha tutarlı F1 aracıyla pilotlarımız artık 'hayatta kalmaya' çalışmıyor"

Ferrari Formula 1 takım patronu Fred Vasseur, çok daha tutarlı bir otomobil sayesinde sürücülerinin artık yarışlarda "hayatta kalma modunda" olmadığını söyledi.

Adam Cooper
Adam Cooper
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Sam Bloxham / Motorsport Images

Geçen yıl Carlos Sainz ve Charles Leclerc sık sık lastik yönetimine odaklanmak zorunda kalıyordu ve aynı bileşiğin setleri arasında bile tutarsız ve öngörülemeyen davranışlar nedeniyle durum daha da zorlaşıyordu.

Bu yılın SF-24'ü uzun sürüşlerde çok daha iyi huylu ve öngörülebilir olduğunu kanıtladı ve bu da geçen hafta sonu Avustralya'da Sainz ve Leclerc için muhteşem 1-2 finişin anahtarı oldu.

Vasseur, takımın 2023'e kıyasla kaydettiği en önemli gelişmenin hızdan ziyade lastik yönetimi olduğunu söyledi.

Vasseur, "İleriye doğru büyük bir adım attık. Belki  geçen yıl tek turluk hızda kayıp değildik."

"Ancak büyük bir adım attığımız nokta bence daha çok iki bileşik arasındaki tutarlılık. Bir stint ile diğeri arasında aracı kullanmak çok daha kolay."

"Sürücülerimiz için de okuması çok daha kolay ve bu arada geliştirmesi de çok daha kolay. Muhtemelen geçen yıla kıyasla attığımız en büyük adım, kolayca yönetebildiğimiz bir şey olmasa da, en azından hafta sonunun oldukça erken saatlerinde aracı iyi bir şekilde okuyabilmek." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vasseur ayrıca sürücülerin artık bir yarış süresi boyunca lastiklerine daha iyi bakabildiklerini yineledi.

Vasseur, "Doğru olan şu ki, geçen yıl asıl sorun, aracı yarışta kullanmanın çok zor olmasıydı. Hızda bir adım daha fazla atmak zorunda kaldığımızda hatalar yapıyorduk, lastiklere zarar veriyorduk. Ve sonra bir tür negatif sarmal oluyordu."

"Bu yıl, sanırım onları okumak, sınırın nerede olduğunu bilmek ve biraz altında kalmak çok daha kolay. Ve lastik yönetimine geçmeniz gerektiğinde, bu çok çok daha kolay."

"Biraz, - lastikleri oldukça hızlı bir şekilde öldürdüğümüz - hayatta kalma modunda oldukları geçen yıla göre çok daha fazla kontrol altındalar." dedi.

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