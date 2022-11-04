Vasseur: "Daha şimdiden Audi sürücü kadrosunu konuşmak doğru değil"
Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, 2026'da Audi'nin hangi sürücülerle yarışacağını konuşmanın doğru olmadığı görüşünde.
Alfa Romeo, 2023 sonunda Sauber ile yollarını ayıracak ve ardından takımın adı 2026 yılına kadar Sauber olarak kalacak. Ardından Audi ve Sauber arasındaki ortaklık başlayacak.
Sauber, Alman üreticinin fabrika ekibi olacak ve hem finansal hem de teknik anlamda destek alacak.
Böylesine büyük bir Alman üreticinin,, takımda en az bir Alman pilot isteyeceği düşünülüyor ve bazıları Sebastian Vettel'in emeklilikten döneceğini, bazıları ise Mick Schumacher'in takıma katılacağını söylüyor.
Ayrıca halihazırda Sauber'le anlaşması olan Valtteri Bottas ve İsviçreli ekibin genç yeteneği Theo Pourchaire de var.
Fakat Frederic Vasseur, henüz bu konulara girmesinin bir manası olmadığı görüşünde.
Vasseur, "Takımın 2026'daki olası sürücü kadrosu hakkında konuşmanın anlamı yok."
"Önümüzde hâlâ çok uzun yıllar var. Bir genç sürücü akademimiz var, burada gençleri yetiştiriyoruz. Şu anda kartingde yarışanlar, 2030 veya 2032'de Formula 1'e çıkabilecekler."
"Elimizde şu anda Valtteri var, Guanyu var, Theo yetişiyor. En uygun sürücü kadrosunu bulmak için bolca vaktimiz var."
"Şu anda neredeyse hiç kimsenin 2026 için anlaşması yok, dolayısıyla takımın çok fazla seçeneği var." dedi.
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