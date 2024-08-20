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Formula 1 Hollanda GP

Vasseur: "Ferrari daha fazla risk almalı"

Frederic Vasseur, Ferrari'nin yaşadığı hayal kırıklığını tekrar zirveye çıkma motivasyonu olarak kullanması gerektiğini söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Fred Vasseur, team principal Ferrari

Fred Vasseur, team principal Ferrari

Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari, sezon başında aracıyla Red Bull'a en yakın rakip olarak görülüyordu.

Ancak takımın Haziran'daki İspanya Grand Prix'sine getirdiği güncellemeler, SF-24'ün yüksek hızda dalgalanmasına yol açtı ve aracın gelişimini engelledi.

Ferrari, son altı yarışta sadece iki podyum görebildi ve bu süreçte takımlar şampiyonasında üçüncü sıraya gerileyerek McLaren’in arkasında yer aldı.

Ferrari'nin bu dönemi bir fırsat olarak görmesi gerektiğini belirten Vasseur, F1'in resmi sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İşler kötü gittiğinde bu tür bir hayal kırıklığı yaşamalısınız çünkü hayal kırıklığı geri dönmek için en iyi itici güç olacaktır."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Erik Junius

"Yine de bu durum kontrol altında tutulmalı."

"Zor dört hafta sonu geçirdik ve takımın morali iyi değildi, bu beklediğimiz bir durum da değildi."

"Ancak nedenini anlamaya çalışmak ve sorunu çözmek konusunda pozitif bir tutumuz var. Bu tavır iyi.”

Vasseur, göreve geldiğinden bu yana mühendislerin risk almaktan kaçındığı gergin ortamı ortadan kaldırmak istediğini vurguladı.

Fransız patron, Ferrari'nin Red Bull'un DNA'sında olduğu gibi risk alarak kazanma mentalitesine sahip olması gerektiğini ifade etti: "Gurur duymam gereken bir şey varsa o da herkesin daha fazla risk almaya istekli olması ve daha az korkmasıdır."

"Bu yarışma mentalitesidir ve Red Bull'un DNA'sı da bu şekilde. İleriye doğru bir adım atmamız gereken yer burası."

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