Vasseur: "Daha agresif zihniyet 2023'te Ferrari'nin en büyük gelişimi oldu"
Ferrari takım patronu Fred Vasseur, takımının daha agresif yaklaşımının Maranello'daki ilk sezonunda en büyük kazanımları sağladığını düşünüyor.
Vasseur geçen kış Mattia Binotto'nun yerine Ferrari'ye geldi. 2023 aracı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmak için çok geç gelmiş olsa da, yeniden yapılanma çabaları 2023'ün ikinci yarısında umut vaat etmeye başladı.
Takım, kısmen şasi sınırlamaları nedeniyle SF-23'e büyük güncellemeler yapmakta zorlanırken, Vasseur, sistemik bir başarısızlık korkusuna sahip olmakla ünlenen Maranello'da daha risk odaklı ve agresif bir yaklaşım aşıladığını söylüyor.
Fransız takım patronu, bu tavrın güncellemelerden daha fazla tur zamanı kazandırdığını düşünüyordu.
Vasseur, "Bu gruba geldiğinizde, herhangi bir eylemde bulunmadan veya karar almadan önce grubun nasıl çalıştığını anlamanız gerekir."
"Bizim için ana konu ve sezon boyunca yaptığımız en büyük gelişme, daha çok yaklaşım ve mantalite üzerineydi. Bence daha fazla risk aldık, biraz daha agresiftik ve bu da bir rol oynadı."
"Hırslı olmalı ve herhangi bir hatadan ya da böyle bir şeyden korkmamalıyız. Bu konuda bir adım attığımızı düşünüyorum." dedi.
Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images
The Ferrari team on the pit wall
Vasseur'e göre, 2023'te farkların ne kadar az olduğu düşünüldüğünde bu kazanımların büyük bir etkisi oldu. Yani Ferrari markalar şampiyonasında ikincilik mücadelesinde Mercedes'e kıl payı kaybederken 0.1 saniyelik farkın çok şey değiştirebileceği anlamına gelebilirdi.
Vasseur, "Başlangıçta zor bir durumda olduğumuzu söylediğimizde, muhtemelen 0.2 veya 0.3 saniye gerideydik. 0.1 ya da 0.2 saniyelik bir adım attık. Şimdi grid o kadar kompakt ve farklar o kadar az ki, 0.1 veya 0.2 saniyeyle hafta sonunun durumunu tamamen değiştirebilirsiniz."
"Japonya'da bir güncelleme yaptık ama bu büyük bir güncelleme değildi. Hâlâ sezonun son üçte birlik bölümünde attığımız adımın aracın geliştirilmesinden çok pist operasyonuyla ilgili olduğuna inanıyorum."
"Sezonun son bölümünde çok daha agresiftik. Bu 0.1 saniyelik bir mesele. Burada 0.020'ler, orada 0.020'ler kazanıyorsunuz ve sonuçta onda bir oluyor." dedi.
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