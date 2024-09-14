Vasseur: "Charles, Bakü ve Monako'da kendine güveniyor"
Frederic Vasseur, Leclerc ve Sainz’ın etkileyici sıralama sonuçlarını kutlarken, esas önemli olanın pazar günkü yarış olduğunu vurguladı.
Adam Norris, father of Lando Norris, speaks with Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari and Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 3rd position, in Parc Ferme
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Ferrari, Azerbaycan GP sıralama turlarında büyük bir başarı elde etti.
Charles Leclerc, Baku'deki dördüncü üst üste pole pozisyonunu kazanırken, Carlos Sainz üçüncü sırada yer aldı.
Ferrari takım patronu Vasseur, Sky F1'e verdiği demeçte, Ferrari'nin hafta sonu boyunca iyi bir tempoya sahip olduğunu ve yarışta da bu tempoyu korumanın önemli olduğunu söyledi.
"Pole pozisyonunun tadını çıkarmalıyız ama asıl önemli pazar günkü yarış."
"Yalnızca kendimize odaklanmalıyız. Hafta sonunun başından beri iyi bir tempomuz var, hem yarış simülasyonlarında hem de tek turda."
"Yarın her iki aracımızın da ön sıralarda olması önemli ancak diğer takımlar da çok uzakta değil. Zor bir yarış olacağına eminim."
Vasseur ayrıca Leclerc'in Baku ve Monaco'daki kendine güveninin altını çizdi: "Charles, Baku veya Monaco'ya geldiğinde kendine özel bir güven duyuyor."
"Önemli olan bu güveni kontrol altında tutmak. Fazla zorlamadan, sadece gerekli olanı yapmalıyız ve Charles'ın bunu kontrol altında tutabileceğine inanıyorum."
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