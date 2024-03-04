Vasseur: "Carlos bugün profesyonelliğe aykırı hareket etmedi"

Bu yılki şampiyona Carlos Sainz'in Ferrari'deki son yılı olacak. Şubat ayında gelecek sezon Lewis Hamilton'ın onun yerini alacağı açıklanmıştı.

Bu açıklama, Ferrari'nin Leclerc'in 2024 ve daha sonrası için yeniden sözleşme imzalayarak takımda kalacağını doğrulamasından bir hafta sonra geldi.

Bu durum Ferrari takım arkadaşlarını ilginç bir durumda bıraktı. Çünkü Leclerc'in Ferrari'nin doğru kararı verdiğini kanıtlaması gerekirken, Sainz için ise her yarış kendini gösterme günü olacak.

Bahreyn'de Leclerc'i pistte iki kez geçerek podyumda Red Bull pilotlarına katıldı.

İspanyol pilot 11. turda takım arkadaşını geçerek dördüncü sıraya yükselirken, 17. turda pit stop sonrası geride kalan takım arkadaşını bir kez daha geçmeyi başardı.

Sainz, "Aracın içinde hiçbir zaman yakın hissetmedim. Ne zaman takım arkadaşımı geçmeye kalksam, her zaman mümkün olduğunca fazla marj bırakmaya çalışırım."

"Tamamen kontrol altında olduğumu ve hiçbir aracı riske atmadığımı hissettiğimde bunu yapmaya çalışıyorum." dedi.

Ralf Schumacher ise takım arkadaşları arasında bir şeylerin değiştiğini hissettiğini söylüyor.

Sky Deutschland'a verdiği demeçte Alman pilot, "İkisinin artık birbirlerine çok yakın olmadıklarını söyleyebilirsiniz."

"Bu ilk yarıştı, belki de takım o anda Charles'a lastiklerle ilgili sorunlar yaşadığını ve takım arkadaşının geçmesine izin vermesi gerektiğini söylemeliydi."

"Bugün Carlos Sainz daha hızlıydı ama sanırım Charles'ın aracı pek iyi değildi." dedi.

Sainz'ın davranışları takım patronu Fred Vasseur tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ferrari'nin bu sezon işlerin biraz kızışabileceğini bildiğini kabul etse de, İspanyol sürücünün profesyonelce davrandığına ve yarışta iyi bir iş çıkardığına inanıyor.

Vasseur, "Dürüst olmak gerekirse bu tür bir tepki vereceğine ikna olmuştum. Aynı zamanda bu yüzden yarışı erken bitirmeye, yeni bir sayfa açmaya ve sezona odaklanmaya karar verdik."

"Carlos'un tepkisi profesyonelliğe aykırı değildi. Bugün çok iyi bir iş çıkardı." dedi.

Vasseur Ferrari'nin Red Bull ile arasındaki farkı kapattığına inanıyor ancak bunun yeterli olmadığını da kabul ediyor.

Vasseur, "Bu aynı zamanda karışık bir duygu. Bir yıl önce, sanırım yarışta 0.8/0.9 saniye gerideydik. Belki bugün aradaki farkın yüzde 50'sini kapattık."

"Ama yine de 0.4 saniye geride olmamalıyız. Ancak geçen yılla ve sezon boyunca yaşadığımız toparlanmayla karşılaştırırsanız, son bölümde onlarla mücadele edebildiğimizi düşündüğümüzde iyi bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum."

"Ayrıca bu yıl geliştirmek için çok daha iyi bir temel var. Bence aracı hissetmeleri, nerede zayıf olduğumuzu ve nereleri geliştirebileceğimizi anlamaları çok daha kolay. Geçen yıl aracı iyi okumak çok daha zordu." dedi.