Vasseur: "Büyük takımların hâlâ avantajı var"

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Sezonun dokuzuncu yarışının ardından Alfa Romeo, takımlar şampiyonasında altıncı sırada yarışıyor ancak dayanıklılık sorunları olmasaydı, mevcut 51 puandan daha fazlasına sahip olabilirlerdi.

Fakat teknik sorunlar nedeniyle dört kez yarış dışı kaldılar ve bunların üçü Zhou Guanyu'nun aracında ortaya çıktı.

Ayrıca Valtteri Bottas da neredeyse tüm hafta sonlarında cuma günleri problemlerle boğuştu.

Frederic Vasseur, bu konuda şöyle dedi: "Dayanıklılık sorunlarının bazıları bizim, bazıları ise Ferrari'den kaynaklanıyordu. Fakat Ferrari'nin her şeyi düzeltebileceğinden kesinlikle eminim."

"Bize bağlı olan kısma gelirsek, her şey aracın güçlü dalgalanma nedeniyle hasar gördüğü Barselona'daki sezon öncesi testlerinde başladı."

"Şasiyi orada tamir etmek mümkün değildi. Bu yüzden vakit kaybettik. Sonrasında sorunlar adeta bir kartopu gibi büyüdü. Temelde Zhou'yu etkilediler ve yaşadığı sorunlar yarış içerisinde ortaya çıktı."

Vasseur, geride kalan süreçte takımın kendi ekipmanlarını geliştirmek için büyük yaptırımlar yaptığını söyledi.

"En yüksek donanım seviyesine sahibiz fakat BMW, Sauber ile yollarını ayırdığı zaman şirket zor zamanlardan geçti. Bu durum 2016 veya 2017'ye kadar devam etti. Yatırımlar minimum düzeydeydi. Dışarıdan iyi görünüyordu ancak yakından bakıldığında ekipmanların artık o kadar da iyi olmadığı ortadaydı."

"Bu nedenle Hinwil fabrikasının alt yapısını geliştirmek için üç veya dört yıl harcadık. Bu süre zarfında şirkete çok fazla para yatırıldı."

"Yeni bir simülatörün hazırlanması ve rüzgar tüneli araştırmalarında kullanılan yazılımın güncellemesi de dahil olmak üzere tüm alanlarda bir adım ileri gittik. Bence şu anda modern Formula 1 seviyesindeyiz ve bu yıl elde ettiğimiz sonuçları açıklayan şeylerden birisi de bu."

"Yeni teknik düzenlemelere ve kısıtlı bütçeye geçişin karşımıza fırsatlar çıkaracağını biliyorduk. Fakat en iyi takımlar son teknolojiye bütçe sınırından önce geçtiler, bu nedenle avantajları devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki iki veya üç yıl boyunca bu durum devam edecek. Fakat biz daha makul bütçelerle çalışmaya alışığız, yani orta vade için iyimserim."