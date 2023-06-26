Vasseur: "Büyük güncellemeler getirmek, doğru yaklaşım değil"

Formula 1 dünyasında iki farklı yaklaşım var; Birincisinde takımlar hemen hemen her hafta sonu küçük güncellemeler getiriyor ve küçük adımlarla aracını geliştiriyor.

Diğer tarafta ise beş ila altı yarışta bir büyük güncellemeler getirerek aracını geliştiren takımlar var.

Ferrari büyük güncellemeler getirmeyen takımlardan birisi ve bu yaklaşımdan memnun görünüyor.

Vasseur şöyle konuştu: "Barselona'da kullanmaya başladığımız güncellemelerin temel amacı, aracın davranışını daha tutarlı hale getirerek sürüşü kolaylaştırmak ve konforu artırmaktı."

"İspanya hafta sonu biraz kaotik geçse de ilerleme kaydettik ve SF-23'ün özelliklerini daha iyi anladığımız için Kanada'da bir sonraki adımı attık."

"Bunlar, çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan küçük adımlar. Bazen güncellemelerin kendisinden daha önemli olan doğru yaklaşımı kullanmaktır. Ancak öncelikle aracı farklı pistlerde ve tüm lastik hamurlarıyla test etmemiz gerekiyor."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Araç gelişimine de devam edeceğiz ve Avusturya'ya bir dizi yeni parça getireceğiz, ancak büyük güncelleme paketleri yerine aşamalı bir şekilde ilerleme kaydetmemizi tercih ederim."

Vasseur, pilotlarına da destek verdi.

"Sürücülerimi savunmaya çalışıyorum ve onları anlıyorum, başarısız bir performanstan sonra araçtan çıktıklarında, onlara takım stratejisi hakkında soru yöneltirseniz, her zaman memnun olmadıklarını söylerler."

"Eminim Max Verstappen'in de her zaman ve herkesle mutlu olmadığı zamanlar vardır, onun da ayar veya taktiklerden hoşlanmadığı durumlar olabilir çünkü sporumuzda her zaman daha fazlasını elde etmek istersiniz."

"Carlos ve Charles'ın neyin geliştirilmesi gerektiğini açıklaması, ayrıca kendi açılarından neyin yanlış olduğunu anlatmaları beni memnun ediyor. Her zaman sorumluluğu üstleniyorlar."