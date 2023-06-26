Kayıt Ol
Önceki / Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız Sonraki / Jordan: "Hamilton eski haline döndü"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Vasseur: "Büyük güncellemeler getirmek, doğru yaklaşım değil"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, aralıklarla büyük güncellemeler getirmenin doğru bir yaklaşım olmadığı görüşünde.

Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Formula 1 dünyasında iki farklı yaklaşım var; Birincisinde takımlar hemen hemen her hafta sonu küçük güncellemeler getiriyor ve küçük adımlarla aracını geliştiriyor.

Diğer tarafta ise beş ila altı yarışta bir büyük güncellemeler getirerek aracını geliştiren takımlar var.

Ferrari büyük güncellemeler getirmeyen takımlardan birisi ve bu yaklaşımdan memnun görünüyor.

Vasseur şöyle konuştu: "Barselona'da kullanmaya başladığımız güncellemelerin temel amacı, aracın davranışını daha tutarlı hale getirerek sürüşü kolaylaştırmak ve konforu artırmaktı."

"İspanya hafta sonu biraz kaotik geçse de ilerleme kaydettik ve SF-23'ün özelliklerini daha iyi anladığımız için Kanada'da bir sonraki adımı attık."

"Bunlar, çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan küçük adımlar. Bazen güncellemelerin kendisinden daha önemli olan doğru yaklaşımı kullanmaktır. Ancak öncelikle aracı farklı pistlerde ve tüm lastik hamurlarıyla test etmemiz gerekiyor."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

"Araç gelişimine de devam edeceğiz ve Avusturya'ya bir dizi yeni parça getireceğiz, ancak büyük güncelleme paketleri yerine aşamalı bir şekilde ilerleme kaydetmemizi tercih ederim."

Vasseur, pilotlarına da destek verdi.

"Sürücülerimi savunmaya çalışıyorum ve onları anlıyorum, başarısız bir performanstan sonra araçtan çıktıklarında, onlara takım stratejisi hakkında soru yöneltirseniz, her zaman memnun olmadıklarını söylerler."

"Eminim Max Verstappen'in de her zaman ve herkesle mutlu olmadığı zamanlar vardır, onun da ayar veya taktiklerden hoşlanmadığı durumlar olabilir çünkü sporumuzda her zaman daha fazlasını elde etmek istersiniz."

"Carlos ve Charles'ın neyin geliştirilmesi gerektiğini açıklaması, ayrıca kendi açılarından neyin yanlış olduğunu anlatmaları beni memnun ediyor. Her zaman sorumluluğu üstleniyorlar."

paylaşım
yorumlar

Mercedes, Marko'nun Mick Schumacher yorumlarından rahatsız

Jordan: "Hamilton eski haline döndü"
Daha fazlası
Ezel Tan
De Meo: "Alpine ilerleme kaydediyor"

De Meo: "Alpine ilerleme kaydediyor"

Formula 1

De Meo: "Alpine ilerleme kaydediyor" De Meo: "Alpine ilerleme kaydediyor"

Massa: "Yaş Alonso için sadece bir sayıdan ibaret"

Massa: "Yaş Alonso için sadece bir sayıdan ibaret"

Formula 1
Kanada GP

Massa: "Yaş Alonso için sadece bir sayıdan ibaret" Massa: "Yaş Alonso için sadece bir sayıdan ibaret"

Norris, Avusturya GP yarışından umutlu

Norris, Avusturya GP yarışından umutlu

Formula 1

Norris, Avusturya GP yarışından umutlu Norris, Avusturya GP yarışından umutlu

Son Haberler

Aston Martin neden Red Bull'un taban tasarımını kopyalamıyor?

Aston Martin neden Red Bull'un taban tasarımını kopyalamıyor?

F1 Formula 1

Aston Martin neden Red Bull'un taban tasarımını kopyalamıyor? Aston Martin neden Red Bull'un taban tasarımını kopyalamıyor?

Horner: "Red Bull, halen F1'in en genç takımlarından biri"

Horner: "Red Bull, halen F1'in en genç takımlarından biri"

F1 Formula 1
Kanada GP

Horner: "Red Bull, halen F1'in en genç takımlarından biri" Horner: "Red Bull, halen F1'in en genç takımlarından biri"

Alonso: "Avusturya GP hafta sonu bizim için ideal olmayacak"

Alonso: "Avusturya GP hafta sonu bizim için ideal olmayacak"

F1 Formula 1
Avusturya GP

Alonso: "Avusturya GP hafta sonu bizim için ideal olmayacak" Alonso: "Avusturya GP hafta sonu bizim için ideal olmayacak"

De Meo: "Alpine ilerleme kaydediyor"

De Meo: "Alpine ilerleme kaydediyor"

F1 Formula 1

De Meo: "Alpine ilerleme kaydediyor" De Meo: "Alpine ilerleme kaydediyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol