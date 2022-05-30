Vasseur: "Bütçe sınırının altında kalmak isteyen takımlar rüzgar tünelini kapatabilir"

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Son birkaç aydır takımlar, FIA ve F1, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan yüksek enflasyon ve artan lojistik maliyetleri nedeniyle bütçe sınırını arttırmak için görüşmelerde bulunuyorlar.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto takımın bu yıl bütçe sınırını aşacağını kabul ederken, Red Bull takım patronu Christian Horner, 140 milyon dolarlık bütçe sınırının aşılması durumunda uygulanacak yaptırımlar konusunda net olunması çağrısında bulundu.

Ancak tüm takımlar bütçe sınırını artırma taraftarı değil. Cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Alfa Romeo takım patronu Vasseur, bütçe sınırının altında kalmak için geliştirme harcamalarını sınırlama işinin takımlara düştüğünü söyledi.

Vasseur, "Söz konusu olan şey bütçe sınırı değil, takımların kendi bütçeleri."

"Kaynaklarımızı çok fazla kullanamayız. Eğer bütçe sınırında bir miktar artış olursa bunu anlarım."

“Ancak enerji veya lojistik konusunda bir miktar artış olursa, çözüm basit: rüzgar tünelini kapatmak ve her hafta sonu güncelleme getirmeyi bırakmak."

"Bütçe sınırı nedeniyle er ya da geç aracın gelişimini durdurmak zorunda kalacağımız bir durumdayız ve bence herkes aynısını yapabilir."

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 in paddock Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer de Vasseur'un tarafını tutan isimlerden.

Vasseur, "Çoğu takım sonraki yılın bütçelerini Kasım-Aralık civarı belirliyor, bizim için de durum aynı."

“O dönem enflasyon çoktan yüzde yediye varmıştı. Bütçemizi belirlerken ve yapacağımız tüm güncellemeleri masaya getirirken bunu göz önünde bulundurduk."

"Lojistik masrafları düşündüğümüzden biraz daha pahalı olmasına rağmen hala sınırın altındayız ve yıl sonunda da sınırı geçmemeyi planlıyoruz. Fred'in dediği gibi aracın gelişimini buna göre yapacağız."

"Bence bunu başarabiliriz. İradenin olduğu yerde yol da vardır. Bir bütçe sınırı belirledik ve buna bağlı kalmalıyız." dedi.

Senelerdir tartışılan bütçe sınırı geçtiğimiz yıl itibariyle ilk kez yürürlüğe girdi. Covid-19 pandemisinin etkilerinden dolayı, 2021 için 145 milyon dolar olarak belirlenen rakam, 2022 sezonu itibariyle 140 milyon dolara düşürüldü ve gelecek yıl 5 milyon dolar daha düşürülecek.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Lando Norris, McLaren MCL36 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren bütçe sınırını en sıkı şekilde savunan takımlardan biri oldu, ancak takım patronu Andreas Seidl, rakamın gözden geçirilmesini gerektiren "istisnai koşullar" olduğuna inanıyor.

Seidl, "Böyle durumlarda, sporun çıkarları doğrultusunda çözümler bulmak için FIA ve F1'in liderliği oldukça önemli, şu anda iyi bir görüşme sürecinden geçiyoruz."

"McLaren olarak her zaman bütçe sınırının uygulandığından emin olmak için çok çaba sarf ettiğimiz bir sır değil."

"Aynı zamanda, şu anda içinde bulunduğumuz gibi istisnai durumlar varsa ve bunlar zaten bütçeler açısından her şeyin önceden belirlendiği bir sezonda ortaya çıkıyorsa, her zaman bir şeyler yapma imkanına sahip olmamız gerekir. Spor için iyi çözümler bulduğumuzdan da emin olmalıyız ve bu çözümleri bulacağımıza dair umutluyum." dedi.