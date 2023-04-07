Vasseur: "Bütçe sınırı konsept değişikliğine izin vermiyor"

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İtalyan ekip, 2009'dan bu yana en kötü sezon başlangıcını yaparken, Avustralya'da tek bir puan dahi alamadı.

Takımın performans olarak geride olması nedeniyle Sainz, takımın bir konsept değişikliğine ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

Sainz, "Şu anda Red Bull her yerde daha üstün. Sıralama turlarında, yarışlarda ve düzlük hızında daha üstün."

"Orta/düşük hızlı virajlarda üstünler, lastik yönetiminde üstünler, kerblerde ve tümseklerde üstünler. Bu da açıkça bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini gösteriyor."

"Şu anda bulunduğumuz yerden çok farklı şeylere bakmamız gerekiyor. Geçen sezonun başındaki iyi performans, bu konseptle, bu araç projesiyle devam etmemizi sağladı."

"Fakat sanırım artık Red Bull'un her yerde açık bir avantaja sahip olduğunu ve etrafımıza bakmamız gerektiğini anlıyoruz." dedi.

Fakat Vasseur, 2023 aracı için herhangi bir konsept değişikliği planlamadıklarını söyleyerek, en azından kısa vadede böyle bir şey olmayacağını söylemişti.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Fransız patron, bunun temel sebebinin bütçe sınırı olduğunu öne sürdü.

"Sezon boyunca yeni bir proje yapmanın, sıfırdan başlamanın, yeni bir araç yapmanın hem bütçe sınırı hem de rüzgar tüneli kısıtlaması nedeniyle imkansız olduğunu söylemek istemiyorum, ama çok zor."

"Ayrıca doğru yönde ilerlediğimizi ve araç gelişimi için hâlâ çok büyük bir alanımız olduğunu düşünüyoruz ve umarım haklıyızdır."

"Yere basma gücü performansını artırmak adına aracı ve daha iyi bir denge elde etmek için aero'yu geliştirebildiğimiz sürece, daha iyi bir denge için bu yönde ilerlemenin mantıklı olduğunu düşünüyorum."

Ferrrari bundan ötürü güncellemelere hız veriyor.

Vasseur sözlerini şöyle sürdürdü: "Sezon öncesinde her zaman bir gelişim planınız olur ve ardından koşullara, aracın rekabet gücüne ve davranışına göre tepki vermeniz gerekir. Biz de çok hızlı bir şekilde harekete geçtik."

"Melbourne'de bazı iyi güncellemeler getirdik ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Yapabileceğimiz şey, bu süreci hızlandırmaya çalışmak, belki de denge ve benzeri konularda biraz daha farklı bir yol izlemek."

"Ancak üç yarış sonra planı büyük ölçüde değiştirip 'tamam, başka bir yöne gitmeliyiz' diyemeyiz."

Vasseur, işler düzelmezse takımın 2024 aracıyla farklı bir yol izlemesi gerekeceği konusunda açık.

"Soru bütçe sınırı ile ilgili: bir şeyleri taşımak isteyip istemediğimizi görmeliyiz. Bir sezondan diğerine hangi parçaları taşımak istiyoruz? Mesela vites kutusu veya monokok gibi büyük parçalar mı? Bu, bütçe sınırı dahilinde yönetmemiz gereken bir soru."

"Gelişim stratejisi ile iyi güncellemelere sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Sezonun ilerleyen dönemlerinde bunu sürekli hale getirip getiremeyeceğimizi ve gelişim için yerimiz olup olmadığını ya da yönümüzü büyük ölçüde değiştirmemiz gerekip gerekmediğini göreceğiz."

"Bunu çok daha sonra göreceğiz."