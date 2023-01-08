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Formula 1 Haberler

Vasseur: "Bütçe sınırı ihlalleri daha hızlı ve daha katı şekilde cezalandırılmalı"

Yeni Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, yeni bütçe sınırı ihlallerinin önüne geçilmesi için denetim sürecinin hızlandırılması ve daha katı cezalar verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Vasseur: "Bütçe sınırı ihlalleri daha hızlı ve daha katı şekilde cezalandırılmalı"
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Ekim ayında 2021 bütçe sınırını aştığı tespit edilen Red Bull, ihlal nedeniyle 7 milyon dolar para cezasına ve rüzgar tünelinde %10 kısıntı cezasına çarptırıldı. 

Ceza, padokta karışık tepkilere yol açtı. Red Bull takım patronu Christian Horner özellikle kısıntı cezasını "acımasız" olarak nitelendirirken, Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies ise cezanın yeterli olmadığını düşünmekte.

Geçmişte bütçe sınırını "F1 tarihinin açık ara en iyi düzenlemesi" olarak nitelendiren ve Red Bull'un aldığı ceza hakkında sık sık görüş bildiren Vasseur, yeni bir vakanın önüne geçilmesi için denetim sürecinin hızlandırılması ve ihlalde bulunan takımların daha hızlı bir şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünüyor. 

Vasseur, "Bütçe sınırıyla ilgili çalışmalar sezon bittikten uzun süre sonra başladı, bu nedenle ihlallerin daha erken tespit edilmesinin veya erkenden harekete geçmenin bir yolunu bulmalıyız." 

"Ayrıca alınacak önlemler konusunda da biraz daha katı olmalıyız. Tamam, belki bu bir ilkti ama bundan sonra "küçük ihlal" ile "büyük ihlal" farkını unutmamamız gerek. 

"Bana göre iki ya da üç milyon gibi rakamlar hiç de küçük değil, aksine gelişim için oldukça büyük. Kısacası daha katı ve çok daha hızlı hareket etmeliyiz."

"Yine de bütçe sınırı idaresinin ve başkan Federico Lodi'nin muazzam bir iş çıkardığını söyleyebilirim. Bunu unutmak zorunda değiliz." dedi.

Mali düzenlemeler uyarınca, bütçe sınırını %5'ten az aşan herhangi bir takım küçük ihlal yapmış kabul edilirken, %5'ten fazlası daha sert cezalara yol açabilecek büyük ihlal olarak kabul ediliyor.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, 2023'te bütçe sınırı denetimine daha hızlı bir çözüm bulma umudunu dile getirmiş ve takımların başvurularına yanıt almak için Ekim ayına kadar bekletilmemesi gerektiğini söylemişti.

 

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Lando Norris, McLaren MCL36, George Russell, Mercedes W13, Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Lando Norris, McLaren MCL36, George Russell, Mercedes W13, Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

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