Vasseur: "Bugün ufak bir hata yaptık"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Brezilya GP cumartesi gününde takım olarak ufak bir hata yaptıklarından bahsetti.
Charles Leclerc Interlagos'taki sprintte yedincilikten beşinciliğe tırmanırken ve takım arkadaşı Carlos Sainz bir sıra kazanarak sekizinci bitirdi. her ikisi de gazdan atlama ihtiyacı nedeniyle ciddi şekilde kısıtlandı.
Ferrari takım patronu Vasseur, pilotlarının bir hata nedeniyle geride kaldıklarını söyledi.
Vasseur, "Bugün soğutmada ufak bir hata yaptık ve pilotlardan ikinci turdan itibaren yakıt tasarrufu için ayaklarını gazdan çekmelerini istedik." dedi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Charles Leclerc, Ferrari SF-23
Leclerc ise 'temel olarak her virajda' ayağını gazdan çektiğini söyledi. Ayrıca Monakolu pilot, Pazar günü ikinci sıradan start almanın üzerindeki gerginliği azaltacağına inanıyor.
Yine de, Red Bull'un Cumartesi günkü temposunun ardından Verstappen'i geçmenin neredeyse 'önemsiz' olacağını düşünüyor.
Leclerc, "Eğer araçların hızı buysa, onu geçsem bile bunun önemsiz olacağından eminim, çünkü kendisi iki ya da üç tur içinde beni zaten geçecektir." dedi.
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