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Vasseur: "Bu yıl stratejilerde iyi bir iş çıkardık"

Ferrari patronu Frederic Vasseur, İtalyan ekibin strateji konusunda kötü bir yıl geçirdiğine pek inanmıyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari,Carlos Sainz, Ferrari

Ferrari, 2023 sezonunu başlamadan önce Mattia Binotto ile yollarını ayırarak yerine Frederic Vasseur'ü getirmişti.

Vasseur, göreve geldikten sonra taraftarların en çok eleştirdiği alan olan strateji tarafına el attı ve Inaki Rueda'yı farklı bir pozisyona çekti.

2023'te Ferrari zaman zaman hatalar yapsa da, stratejik hatalarla kaçırılan puan sayısı muhtemelen 2022'den daha azdı.

Vasseur, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda bu konuda şöyle dedi: "Her zaman ilerleme kaydetmek ve daha iyi işler yapmak zorundayız ama 2023'te takımın stratejiler açısından çok iyi iş çıkardığını söylemeliyim."

"Örneğin Charles'ın tek pit stop yaptığı Austin hakkında tartışabiliriz. Fakat bu lastik seçimiyle ilgili bir sorundu ve bu da her şeyin ters gitmesine neden oldu. Aslında stratejiler doğruydu."

"Elbette sezon içerisinde -mesela bir Güvenlik Aracı piste çıktığında- hatalar yapabilirsiniz fakat elinizde geleceği görebileceğiniz bir küre yok."

"Prosedürlerden, fabrika desteğinden ve pit duvarının yarışlar sırasında yaptıklarından çok memnunum."

"Atmosfer her zaman çok sakindi ve iyi kararlar almamızı sağladı. Bence en çok hatayı yarış temposunda zorlandığımızda yaptık."

"Rekabetçi bir araca sahip olduğumuzda, stratejiler de çok iyi gitti."

"Yavaş olduğunuzda farklı şeyler yapabilirsiniz, belki 2-3 pit stop yapabilirsiniz ama ne yaparsanız yapın yavaşsınızdır."

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