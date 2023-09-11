Vasseur: "Bridgestone'un F1'e katılması zorluk yaratabilir"
Ferrari patronu Frederic Vasseur, 2025 yılı için Formula 1 lastik ihalesini alması halinde Bridgestone'un karşılaşacağı zorluklara dikkat çekti.
Pirelli'nin gelmesine izin vermek için 2011 sezonu öncesinde F1'den çekilen Japon şirket, 2025 sezonundan itibaren tek tedarikçi olmakla ilgileniyordu, ancak Pirelli kalmaya devam edecek ve Bridgestone'un olup olmayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.
Vasseur bu konuda, "Teknik açıdan bunun oldukça zorlayıcı olduğu doğru."
"2025 için bir lastik türünden ve muhtemelen 2026 için başka bir lastik türünden bahsediyoruz."
"Bu da önümüzdeki iki ya da üç yıl içinde iki farklı lastik, yapı veya boyut geliştirmeniz gerekeceği anlamına geliyor."
"Ayrıca destek serileri de (Formula 2 ve Formula 3) mevcut ve bu çok büyük bir zorluk anlamına geliyor."
"Çok geç olup olmadığını bilmiyorum, bu benim işim değil ama bence bu bir zorluk." dedi.
Andrea Stella, Team Principal, McLaren, in the team principals Press Conference
Fotoğraf: FIA Pool
McLaren'den Andrea Stella da yeni gelenler için zamanın tükenmekte olduğuna inanıyor.
Stella, "Zamanlama açısından, takımlar olarak bizim için bu bir sorun değil."
"Ancak lastik üreticilerinin bakış açısına göre, zaman daralıyor gibi görünüyor. Bu yüzden umarım kararı yakında görürüz." dedi.
Son Haberler
Marquez yeni motosikletten memnun değil: "Sorunlar devam ediyor!"
Marquez yeni motosikletten memnun değil: "Sorunlar devam ediyor!" Marquez yeni motosikletten memnun değil: "Sorunlar devam ediyor!"
Piastri, 40'lı yaşlarına kadar gridde kalmak istiyor
Piastri, 40'lı yaşlarına kadar gridde kalmak istiyor Piastri, 40'lı yaşlarına kadar gridde kalmak istiyor
Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"
Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız" Mercedes: "Singapur'da çok daha rekabetçi olacağız"
Zhou, Alfa Romeo ile yeni anlaşmaya 'çok yakın'
Zhou, Alfa Romeo ile yeni anlaşmaya 'çok yakın' Zhou, Alfa Romeo ile yeni anlaşmaya 'çok yakın'
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar