Vasseur: "Bridgestone'un F1'e katılması zorluk yaratabilir"

Pirelli'nin gelmesine izin vermek için 2011 sezonu öncesinde F1'den çekilen Japon şirket, 2025 sezonundan itibaren tek tedarikçi olmakla ilgileniyordu, ancak Pirelli kalmaya devam edecek ve Bridgestone'un olup olmayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Vasseur bu konuda, "Teknik açıdan bunun oldukça zorlayıcı olduğu doğru."

"2025 için bir lastik türünden ve muhtemelen 2026 için başka bir lastik türünden bahsediyoruz."

"Bu da önümüzdeki iki ya da üç yıl içinde iki farklı lastik, yapı veya boyut geliştirmeniz gerekeceği anlamına geliyor."

"Ayrıca destek serileri de (Formula 2 ve Formula 3) mevcut ve bu çok büyük bir zorluk anlamına geliyor."

"Çok geç olup olmadığını bilmiyorum, bu benim işim değil ama bence bu bir zorluk." dedi.

Andrea Stella, Team Principal, McLaren, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

McLaren'den Andrea Stella da yeni gelenler için zamanın tükenmekte olduğuna inanıyor.

Stella, "Zamanlama açısından, takımlar olarak bizim için bu bir sorun değil."

"Ancak lastik üreticilerinin bakış açısına göre, zaman daralıyor gibi görünüyor. Bu yüzden umarım kararı yakında görürüz." dedi.