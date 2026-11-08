Formula 1 Sao Paulo GP
Vasseur: "Brezilya, geriden başlayıp yükselmek için ideal bir yer"
Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Sao Paulo GP'ye geriden başlayacak pilotlarının yükselmek için fırsat yakalayacağına inanıyor.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 8 Kas 2026 12:20
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Frederic Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images
Interlagos’ta gerçekleşen sıralama turları; şiddetli yağmur, seansın ertelenmesi ve çok sayıda kazanın damga vurduğu sıra dışı bir seansa sahne oldu.
Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ise pazar günü gerçekleştirilecek yarış öncesinde bazı güç ünitesi bileşenlerini değiştirip grid cezası alacakları için kaostan olabildiğince kaçındılar.
Takım patronu Fred Vasseur, Sky Sports'a verdiği demeçte seansı şu sözlerle değerlendirdi: "Sıralama turları uzun sürdü ancak yarış kontrolünün bu koşullarda doğru kararı verdiğini düşünüyorum."
"Bence performansımız seansın başından sonuna kadar yerindeydi, sadece ceza nedeniyle gerilerden başlayacağımız için lastiklerimizi korumak istedik."
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
"Pazar günkü yarış koşullarının cumartesi günkü sıralama turlarına benzer olmasını bekliyoruz. Neler olacağını göreceğiz ama bence güzel bir mücadele olacak."
"Sezon bitmeden önce bu cezayı çekmemiz gerektiği için bilerek bu hafta sonunu bekledik. Sao Paulo Grand Prix'sinin gerilerden gelerek yükselmek için ideal bir yarış olduğunu düşünüyoruz. Koşullar zorlayıcı olursa bu, bizim için güzel bir fırsata dönüşebilir."
"Max Verstappen, geçmişte 16. sıradan başlayarak kazanmıştı. Ertesi yıl ise gridin arka tarafından üçüncülüğe kadar yükselmişti. Yarışta koşulların kesinlikle zorlu olacağını düşünüyorum ve bu da pilotlar için ekstra bir fırsat yaratabilir."
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- Motorsport.com Ekibi
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