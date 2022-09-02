Vasseur: "Bottas bu sene kendini yeniden buldu"

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Mercedes'te geçirdiği beş sezonun ardından yerini George Russell'a devreden ve Alfa Romeo ile anlaşan Bottas, hem orta gruba, hem de takım lideri rolüne epey iyi uyum sağladı ve takımın bu sezon topladığı 46 puanın 41'ine imza attı.

Geçen sene Kimi Raikkonen-Antonio Giovinazzi ikilisiyle yarışan Alfa Romeo, Raikkonen'in emekli olması ve Giovinazzi ile yeniden anlaşılmamasının ardından kadrosunu tamamen yeniledi.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Frederic Vasseur, takımı yenilemek için en doğru zamanı seçtiklerini düşünüyor.

Vasseur, "Valtteri'yi oldukça iyi tanıyorum, kendisi Mercedes'ten çok büyük bir deneyimle geliyordu."

"Bu sene onun için güzel bir yeniden başlangıç oldu, bunu yeni bir meydan okuma olarak kabul etti ki bizim için de en doğru yaklaşım bu."

"Elbette 2022 kuralları altında yepyeni bir meydan okuma ile karşı karşıyayız, fakat bu griddeki herkes için geçerli, nitekim en az üç yıl sürecek bir döneme giriyoruz ve iyi bir başlangıç yapmak çok önemli." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Alfa Romeo'nun bu sene tutturduğu temponun sebeplerini tam olarak açıklayamayan Vasseur, 2022 aracına erkenden odaklanmalarının işe yaradığını düşünüyor.

Vasseur, “Geçen yıl 2022 aracına odaklanma kararını çok ama çok erken aldığımız doğru."

"Bu yapması zor bir seçimdi, zaten geçen yıl da zor bir yıldı. Ama sonunda bu kararın işe yarayacağına ikna oldum çünkü bunu yapmak için doğru anın geldiğini hissettim."

“Doğru, oldukça zor iki sezon geçirdik, bu nedenle 2022 sezonuna hazırlanırken çok dikkatliydik. Böylece sonunda iyi bir konuma gelmeyi başardık." dedi.

Diğer pilotları çaylak Guanyu Zhou hakkında da konuşan Vasseur, "[Zhou'nun takım ile arasındaki] işbirliği çok iyi."

“Kendisi tamamen takım odaklı bir adam. Kültürel bir şey olup olmadığını bilmiyorum fakat her zaman takımı düşünüyor ve diğer pilotlarla arasındaki ilişki harika." dedi.