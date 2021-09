Vasseur: "Bottas, Alfa Romeo'nun aradığı kişi"

Mercedes sezon sonunda Valtteri Bottas'ın kontratını uzatmama kararı alırken, yerini George Russell alacak.

Bottas ise 2022 sezonu için kendisine teklif yapan Williams ve Alfa Romeo arasından, Alfa Romeo'yu seçmesiyle beraber İsviçreli ekibin yolunu tutacak.

Bottas, 2017'den bu yana Mercedes için yarışıyordu ve Alfa Romeo'ya geçmesinin ardından büyük ihtimalle gridin önünden, orta kısmına geçecek.

Diğer yanda Alfa Romeo, uzun süredir 2022 için hazırlanıyor ve gelecek yıl için beklentileri yüksek tutuyorlar.

RacingNews365'e konuşan Alfa Romeo patronu Vasseur, Bottas'ın proje için doğru isim olduğunu belirtti.

Vasseur şöyle konuştu: "Son üç veya dört sezona baktığınızda, Valtteri her zaman podyuma çıkmayı başardı."

"Lewis'e kıyasla hız anlamında büyük bir potansiyel ortaya koydu ve sıralama turlarında sürekli olarak Lewis'e yakındı."

"Üstelik ben hiçbir zaman tamamen saf hıza bakmadım. Bence Valtteri lider olabileceği bir proje arıyor ve biz de önümüzdeki birkaç yıl boyunca bize liderlik edecek bir isim arıyoruz. Bu açıdan Valtteri'nin etrafında bir proje inşa edebileceğimiz görüşündeyim."

"Formula 1'deki son 25 yıla bakarsanız, tüm iyi projeler her zaman bir pilotun etrafında inşa edildi. Renault bunu Alonso ile yaptı, Red Bull aynı şeyi Vettel ile başardı. Ferrari'de Schumi vardı ve Mercedes de Lewis ile yapıyor."

"Projemizi birinin etrafında inşa etmemiz gerekiyor ve bu kişinin Valtteri olduğuna tamamen ikna oldum."

Vasseur, Bottas'la yaptıkları çok yıllık anlaşmanın iki tarafın da lehine olduğunu söyledi.

"Bence her iki taraf da benzer şeyler arıyordu. Valtteri bir tür istikrar istiyordu. Bu, rahat olduğu bölgede olmasıyla ilgili değil, sadece bir projeye uzun vadeli olarak kendisini adayabilmesiyle ilgiliydi."

"Biz de aynı şeyi arıyorduk çünkü kurallar değişiyor ve bizim için büyük bir fırsat olduğunu biliyoruz."

Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, with his winners medal after Sprint Qualifying

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images