Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Newey: "2021 kural değişikliklerin tüm takımlar kabul etti"
Formula 1 / Aston Martin Fabrikası Haberler

Vasseur: "Bottas, Alfa Romeo'nun aradığı kişi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, Valtteri Bottas'ın proje için doğru isim olduğunu düşünüyor.

Vasseur: "Bottas, Alfa Romeo'nun aradığı kişi"

Mercedes sezon sonunda Valtteri Bottas'ın kontratını uzatmama kararı alırken, yerini George Russell alacak.

Bottas ise 2022 sezonu için kendisine teklif yapan Williams ve Alfa Romeo arasından, Alfa Romeo'yu seçmesiyle beraber İsviçreli ekibin yolunu tutacak.

Bottas, 2017'den bu yana Mercedes için yarışıyordu ve Alfa Romeo'ya geçmesinin ardından büyük ihtimalle gridin önünden, orta kısmına geçecek.

Diğer yanda Alfa Romeo, uzun süredir 2022 için hazırlanıyor ve gelecek yıl için beklentileri yüksek tutuyorlar.

RacingNews365'e konuşan Alfa Romeo patronu Vasseur, Bottas'ın proje için doğru isim olduğunu belirtti.

Vasseur şöyle konuştu: "Son üç veya dört sezona baktığınızda, Valtteri her zaman podyuma çıkmayı başardı."

"Lewis'e kıyasla hız anlamında büyük bir potansiyel ortaya koydu ve sıralama turlarında sürekli olarak Lewis'e yakındı."

"Üstelik ben hiçbir zaman tamamen saf hıza bakmadım. Bence Valtteri lider olabileceği bir proje arıyor ve biz de önümüzdeki birkaç yıl boyunca bize liderlik edecek bir isim arıyoruz. Bu açıdan Valtteri'nin etrafında bir proje inşa edebileceğimiz görüşündeyim."

"Formula 1'deki son 25 yıla bakarsanız, tüm iyi projeler her zaman bir pilotun etrafında inşa edildi. Renault bunu Alonso ile yaptı, Red Bull aynı şeyi Vettel ile başardı. Ferrari'de Schumi vardı ve Mercedes de Lewis ile yapıyor."

"Projemizi birinin etrafında inşa etmemiz gerekiyor ve bu kişinin Valtteri olduğuna tamamen ikna oldum."

Vasseur, Bottas'la yaptıkları çok yıllık anlaşmanın iki tarafın da lehine olduğunu söyledi.

"Bence her iki taraf da benzer şeyler arıyordu. Valtteri bir tür istikrar istiyordu. Bu, rahat olduğu bölgede olmasıyla ilgili değil, sadece bir projeye uzun vadeli olarak kendisini adayabilmesiyle ilgiliydi."

"Biz de aynı şeyi arıyorduk çünkü kurallar değişiyor ve bizim için büyük bir fırsat olduğunu biliyoruz."

Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, with his winners medal after Sprint Qualifying

Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, with his winners medal after Sprint Qualifying

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Newey: "2021 kural değişikliklerin tüm takımlar kabul etti"

Önceki haber

Newey: "2021 kural değişikliklerin tüm takımlar kabul etti"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

18 s
2
Formula 1

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!

2 s
3
Formula 1

Newey: "2021 kural değişikliklerin tüm takımlar kabul etti"

36 dk
4
Formula 1

Red Bull: "Monza'daki yavaş pit stop, FIA'nın yeni teknik direktifinden kaynaklanıyordu"

23 s
5
Formula 1

Coulthard: "Tsunoda çantasını toplayıp eve dönmeli"

17 s
Son Haberler
Vasseur: "Bottas, Alfa Romeo'nun aradığı kişi"
F1

Vasseur: "Bottas, Alfa Romeo'nun aradığı kişi"

6dk
Newey: "2021 kural değişikliklerin tüm takımlar kabul etti"
F1

Newey: "2021 kural değişikliklerin tüm takımlar kabul etti"

36dk
Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!
F1

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!

2 s
Verstappen: "Albon, Williams'ta kendisini gösterebilir"
F1

Verstappen: "Albon, Williams'ta kendisini gösterebilir"

4 s
Mercedes, Hamilton'ın İtalya GP'de neden daha uzun bir ilk bölüm atmadığını açıkladı
F1

Mercedes, Hamilton'ın İtalya GP'de neden daha uzun bir ilk bölüm atmadığını açıkladı

16 s
Son Videolar
Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar 03:53
Formula 1
1 s

Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey 09:33
Formula 1
22 s

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Newey: "2021 kural değişikliklerin tüm takımlar kabul etti" Aston Martin Fabrikası
Formula 1

Newey: "2021 kural değişikliklerin tüm takımlar kabul etti"

WSBK Barselona Superpole: Rea'in pole serisine Sykes son verdi, Toprak ikinci oldu Barselona
World Superbike

WSBK Barselona Superpole: Rea'in pole serisine Sykes son verdi, Toprak ikinci oldu

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!
Formula 1

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!

Çok Okunanlar Bugün

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"
Formula 1 Formula 1

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!
Formula 1 Formula 1

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!

Newey: "2021 kural değişikliklerin tüm takımlar kabul etti"
Formula 1 Formula 1

Newey: "2021 kural değişikliklerin tüm takımlar kabul etti"

Red Bull: "Monza'daki yavaş pit stop, FIA'nın yeni teknik direktifinden kaynaklanıyordu"
Formula 1 Formula 1

Red Bull: "Monza'daki yavaş pit stop, FIA'nın yeni teknik direktifinden kaynaklanıyordu"

Coulthard: "Tsunoda çantasını toplayıp eve dönmeli"
Formula 1 Formula 1

Coulthard: "Tsunoda çantasını toplayıp eve dönmeli"

WSBK Barselona Superpole: Rea'in pole serisine Sykes son verdi, Toprak ikinci oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Barselona Superpole: Rea'in pole serisine Sykes son verdi, Toprak ikinci oldu

LG UltraGear E-GP 2021 Başlıyor
eSpor eSpor

LG UltraGear E-GP 2021 Başlıyor

Verstappen: "Albon, Williams'ta kendisini gösterebilir"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Albon, Williams'ta kendisini gösterebilir"

Son Haberler

Vasseur: "Bottas, Alfa Romeo'nun aradığı kişi"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: "Bottas, Alfa Romeo'nun aradığı kişi"

Newey: "2021 kural değişikliklerin tüm takımlar kabul etti"
Formula 1 Formula 1

Newey: "2021 kural değişikliklerin tüm takımlar kabul etti"

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!
Formula 1 Formula 1

Türkiye, 2022 F1 takvimine dahil edilebilir!

Verstappen: "Albon, Williams'ta kendisini gösterebilir"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Albon, Williams'ta kendisini gösterebilir"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.