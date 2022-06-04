Vasseur: "Bottas, Alfa Romeo için çok değerli"

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Alfa Romeo, bu yıl performans olarak iyi bir adım atmayı başarırken, Valtteri Bottas ilk yedi yarışın altısından puan alarak dikkatleri üzerine çekti.

Fin pilot, yaşadığı tüm şanssızlıklara rağmen Alfa Romeo ile birlikteliğine çok iyi başlamış durumda ve yaptığı şeylerle Alfa Romeo'yu epey memnun etmiş gibi görünüyor.

Alfa Romeo patronu Frederic Vasseur, RacingNews365 ile olan röportajında şöyle dedi: "Sezon başından beri mükemmel bir iş çıkardı. Başlangıçta bazı zorluklar yaşadık ancak bunun sebebi kışın yeterince mesafe tamamlayamamaktı ve buna rağmen harika bir iş yaptı."

"Valtteri, kokpit dışında örneğin brifinglerde ve fabrikada takıma daha fazla değer katıyor. Her şeyden önce kendisini değil takımını düşünüyor, 500 çalışanın tamamı için en iyisini yapmaya çalışıyor."

"Simülatör üzerinde çalışmak için fabrikaya her geldiğinde, tüm departmanları tek tek ziyaret edip, fazladan iki saat harcıyor. Tüm takımın moralini yükseltmeye çalışıyor ve bence bu, görünmez de olsa takım için çok önemli."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo Fotoğraf: Alfa Romeo

"Muhtemelen Alpine veya Williams'tan 250'ye yakın daha az çalışanımız var. O kadar büyük bir ekibe sahip değiliz. Bu yüzden herkesin mümkün olan en verimli şekilde çalışması gerekiyor."

"Bottas, takımı motive etme sürecinin bir parçası olması gerektiğine inanıyor. Geldiğinde herkesle sohbet ediyor. Bunun tur zamanı üzerindeki etkilerini değerlendirmek zor olsa da bence çok önemli bir konu. Tüm çalışanlar, nihai sonucun birbirlerine bağlı olduğundan emin olmalılar. Eğer böyle olmazsa, motivasyonları düşer."

"Bir takım iyi performans gösterdiği zaman gündeme gelir, sponsorların dikkatini çeker ve bütçesi artar. Bu da aracın gelişimine yardım eder. Başarının anahtarı budur ve Bottas, bu mesajı Hinwil fabrikasındaki çalışanlara nasıl ileteceğini biliyor."

"Profesyonel ilişkimiz 15 yıl kadar önce başladı. Bu yüzden mevcut durum beni şaşırtmıyor. Onunla ilk kez 2009'da ART takımında çalıştım, birbirimizi çok iyi tanırız ve o günden beri hep iletişim halindeydik."

"Bizi Mercedes'le kıyaslamak istemiyorum çünkü onlar arka arkaya yedi şampiyonluk kazandılar. Fakat orada hep Lewis'in gölgesinde kaldı."

"Ben Bottas'ın takım lideri rolüne geçtiği anda tamamen farklı bir insan haline geleceğini biliyordum. Şimdi bu yönde ilerliyor."