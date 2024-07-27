Vasseur: "Belki de telsizleri kapatmalıyız"
Frederic Vasseur, takım telsizlerinde yaşanan gerilimin etkilerini azaltmak için belki de "mikrofonları kapatmanın" en iyi yol olacağını düşünüyor.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Max Verstappen'in Macaristan GP hafta sonundan takım telsizinden kullandığı kelimeler, son günlerin büyük tartışma konusu oldu.
Hollandalı pilot, takımın stratejisinden rahatsızdı ve bunu açıkça dile getirdi.
Farklı isimler bu konuda yorum yapmayı sürdürüyorlar ve son olarak Ferrari patronu Frederic Vasseur konu hakkında konuştu.
Eğer bir Ferrari pilotu telsizden kendini bu şekilde ifade etseydi, takım patronu Vasseur, yarıştan sonra onunla ne konuşurdu?
Vasseur, bu soruya şöyle yanıt verdi: “Politik anlamda doğru yanıtı vermeli miyim yoksa vermemeli miyim?”
"Bana göre dünyada, sporcunun yarış sırasında telsizden konuştuğu tek spor dalı olduğumuzu aklımızdan çıkarmamalıyız.”
“Bir futbolcunun yanına bir mikrofon koyarsanız, buradan daha iyi olacağından emin değilim."
"Hatta bazen bir hakem için de aynı şey geçerli."
"Bence sakinleşmemiz gerekiyor. Ya da mikrofonları kapatmalıyız. Fakat bunun şov için iyi bir adım olup olmadığından emin değilim."
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Alonso: "Yarışımız ilk dört takımla olmayacak"
Ricciardo: "Yarın adeta bir 'piyango' olacak"
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen
Perez: "F1 aracını nasıl süreceğimi unutmadım"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar