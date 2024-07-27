Vasseur: "Belki de telsizleri kapatmalıyız"

Max Verstappen'in Macaristan GP hafta sonundan takım telsizinden kullandığı kelimeler, son günlerin büyük tartışma konusu oldu.

Hollandalı pilot, takımın stratejisinden rahatsızdı ve bunu açıkça dile getirdi.

Farklı isimler bu konuda yorum yapmayı sürdürüyorlar ve son olarak Ferrari patronu Frederic Vasseur konu hakkında konuştu.

Eğer bir Ferrari pilotu telsizden kendini bu şekilde ifade etseydi, takım patronu Vasseur, yarıştan sonra onunla ne konuşurdu?

Vasseur, bu soruya şöyle yanıt verdi: “Politik anlamda doğru yanıtı vermeli miyim yoksa vermemeli miyim?”

"Bana göre dünyada, sporcunun yarış sırasında telsizden konuştuğu tek spor dalı olduğumuzu aklımızdan çıkarmamalıyız.”

“Bir futbolcunun yanına bir mikrofon koyarsanız, buradan daha iyi olacağından emin değilim."

"Hatta bazen bir hakem için de aynı şey geçerli."

"Bence sakinleşmemiz gerekiyor. Ya da mikrofonları kapatmalıyız. Fakat bunun şov için iyi bir adım olup olmadığından emin değilim."