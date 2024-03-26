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Formula 1 Avustralya GP

Vasseur beklentiyi düşürüyor: "Şampiyonluk hakkında konuşmak için çok erken"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, şampiyonluk hakkında konuşmak için henüz "çok erken" olduğu görüşünde.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari, geçtiğimiz günlerde Melbourne'de Max Verstappen'in yaşadığı sorundan da faydalanarak bu yılki ilk zaferini aldı.

Bu zafer sonrası bazıları şampiyonluk hesapları yapmaya başlamış durumda ancak takım patronu Frederic Vasseur beklentileri düşürüyor.

Gazzetta dello Sport'a konuşan Vasseur, sözlerine şöyle başladı: "Verstappen'in aracında fren sorunları olmasaydı duble yapabilir miydik? Bilmiyorum ve kimse de bilmiyor."

"Hızımızı Perez'le karşılaştırırsak, yine kazanabilirmişiz gibi görünüyor ama bunu bilemeyiz."

"Şimdilik başarımızın tadını çıkarmalıyız çünkü Max ile mücadele etmemiz gereken 21 yarış daha var."

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

"Hafta sonunun başından itibaren iyi bir tempomuz vardı. Son 15 ayın en iyi hafta sonlarından biriydi."

"Cuma gününden itibaren istikrarlı şekilde çalıştık ve bu durum Pazar günü de devam etti."

"Yarışın en iyi turunu attık ve sezonun geri kalanında Melbourne'ün üzerine eklemeye devam etmeliyiz."

"İlk günden itibaren her şeyin yolunda gitmesi çok önemli çünkü o zaman detaylara odaklanabiliyorsunuz."

"Geçen yıla kıyasla en büyük fark SF-24'ün karakteristiğinin bizim ve sürücüler için daha net olması. Elimizde çok iyi bir temel var. Böylece hafta sonu boyunca daha fazla tutarlılık elde edebiliyoruz."

"Hâlâ üzerinde çalışmamız gereken çok şey var ama diğer tüm takımlar aynı konumda. Bu hafta sonu çok iyi geçmesine rağmen, Suzuka'da en baştan başlamak zorundayız ve orada bu kadar başarılı olacağımızın garantisi yok. Yaklaşımımızı korumalı ve daha önce başardıklarımızı düşünmemeliyiz."

"Şampiyonluk için mücadele edebilecek miyiz? Bunu söylemek için henüz çok erken. İleriye doğru önemli bir adım attık ama henüz bir sonuca varmak doğru değil."

"Şimdilik sadece tüm ekibi kutlamak istiyorum çünkü bu duble, geçen yıl başlayan ve hem yarış pistinde hem de Maranello'daki fabrikada devam eden mükemmel çalışmanın ödülüydü."

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Kemal Şengül
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