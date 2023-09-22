Vasseur: "Beklentileri kontrol altında tutmalıyız"
Ferrari patronu Frederic Vasseur, cuma gününün ardından Japonya GP için iyimser görünüyor fakat net bir yorum yapmaktan da kaçınıyor.
Ferrari pilotları Suzuka'daki ilk günü ilk beşte tamamladı; Charles Leclerc Max Verstappen'in ardında ikinci, takım arkadaşı Carlos Sainz ise dördüncü sırada yer aldı.
İtalyan takım patronu Frederic Vasseur sonuçtan memnun ancak bunların abartılmaması gerektiğine inanıyor.
Vasseur günün ardından verdiği röportajda şöyle dedi: "Şu ana kadar her şey iyi gidiyor.
"Oldukça iyi bir tempo sergiledik, tek turdaki hızımız da iyi ve lastik aşınması normal seviyede."
"Bu önemli bir faktör, ki en azından bugün aşınmadan etkilenenler arasında değildik."
"Buna ek olarak, bazı takımlar antrenman seansında iki set yumuşak lastik kullanırken, bazıları bunu yapmadı. Buna rağmen iyi durumdayız."
"Yine de pistin sürekli iyileştiğini, hafta sonu boyunca rüzgarın yönü ve şiddetinde önemli değişiklikler beklendiğini unutmamalıyız. Sonuçlar çok yakın, herhangi tahminde bulunmak zor ancak her halükarda Cuma günü iyi durumda olmak, tersinin olmasından iyidir."
"Bir hafta önce Singapur'da ve ondan önce Monza'da uyguladığımız yaklaşımın aynısını sergileyeceğiz."
"En önemlisi tamamen işimize konsantre olmak; aracın verimliliğini kontrol etmek."
"Cumartesi ve Pazar günleri için tahminlerde bulunmayıp, sadece mümkün olan en iyi sonucu elde etmek istiyoruz."
"Sürücülerin mümkün olan en iyi sonucu aldığı bir araç oluşturmak en iyisi. Her halükarda, aşırı iyimserlikten kaçınmamız lazım."
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
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