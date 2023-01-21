Vasseur: "Başarı, tek bir kişiye bağlı olmayacak"

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Formula 1, 2022 sezonuyla birlikte ciddi kural değişikliklerine giderek yepyeni bir döneme girdi. Amaç, yer etkisi konseptini benimseyen yeni araçlar sayesinde takımlar arasındaki farkı azaltmak ve geçiş sayısını arttırmaktı.

Yeni kuralların ilk sezonu izleyiciye bu açıdan isteneni pek veremese de, araçlardan elde edilen veriler özellikle takımlar için umut vericiydi, birçok mühendis serinin doğru yolda gittiğine inanıyor.

Geçen sezonu Alfa Romeo'yu takımlar şampiyonasında altıncılığa taşıyarak tamamlamasının ardından Ferrari'ye geçen ve Mattia Binotto'nun yerini alan Vasseur, düzenlemelerin farkları ciddi oranda kapattığını öne süren isimlerden.

Racecar Engineering ile yaptığı bir röportajda Vasseur, "Eğer biz öndeysek, düzenlemeler iyidir!"

"Şaka bir yana, son yıllarda bütçe sınırı düzenlemeleri, teknik düzenlemeler, rüzgar tünellerinin kullanımına ilişkin sportif düzenlemeler gibi birçok şeyden ötürü sporun dinamikleri değişti."

"Tüm bunlar, takımların birbirine yaklaşmasını sağlıyor."

"Bunun yanı sıra motorların dondurulmuş olması bile F1'in daha sıkı bir şampiyonluk mücadelesine doğru ilerlediği anlamına geliyor, bu çözüm işe yarayacak!"

"2017 ve 2018'de takımların sıralama performansları arasında %5 civarı bir fark vardı, şimdi çoğu takım %2 seviyesine kadar indi, hatta 2022'de %1'lik dilimde beş takım yer alıyordu!"

"F1, bu düzenlemeleri devam ettirdiği takdirde harika bir spor olacak." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Motorlar dondurulmuş olabilir, ancak dayanıklılık güncellemeleri sayesinde birçok takımın performans kazandığı düşünülmekte.

İtalyan basınında çıkan dedikodulara göre en yüksek kazancı sağlayan takım, 30 beygir bulmayı başaran Ferrari!

Tüm bu haberler, Ferrari taraftarlarını "Vasseur'un onları şampiyonluğa taşıyabileceğine" yönelik cesaretlendirmiş olabilir, ancak Vasseur'un kendisi, başarının sadece tek bir kişiye bağlı olmadığında ve takım çalışmasına ihtiyaçları olduğunda ısrarcı.

Vasseur, "Takım çalışmasının ağırlığı bugünlerde bireylerin ağırlığından çok daha önemli, sadece birkaç yıl öncesine göre çok daha fazla."

"Başarı; takım çalışması, çalışan sayısının artışı ve departmanlar arasındaki koordinasyonun artmasını gerektiriyor."

"Tek bir kişinin etkisi daha az, ancak bu daha az kritik oldukları anlamına gelmiyor, nitekim bu kişiler artık her zamankinden daha fazla uzmanlaşmış durumdalar. F1, belirli bir konuya genel bir bakışa sahip bireylerden ziyade uzmanlara alan açabilecek şekilde gelişimini sürdürüyor."

"Ancak bununla birlikte, daha önce şu anda yaptıklarından çok daha fazlasını yapabilen bu uzmanların daha etkin bir şekilde koordine edilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Bu da ekiplerin yapısını ve gelişim hızını önemli ölçüde değiştiriyor."

"Bir başka etki de yavaş yavaş F1'de bayrağı taşıyan neslin, dolayısıyla bakış açılarının da değişmesi. Yeni nesil, önceki nesilden farklı teknolojilere ve fizik kurallarına çeşitli şekillerde saygı duyuyorlar."

"Bu nedenle, çok fazla bakış açısının birbirine karışmasına izin vermeden bu koordinasyonu mümkün olduğunca etkili bir şekilde yapmak için çok fazla deneyime sahip bir yönetime sahip olmak çok önemli." dedi.