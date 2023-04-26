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Vasseur: "Bakü'de ivmeyi korumak istiyoruz"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Melbourne'de performans anlamında ileriye doğru gittiklerini ve Bakü'de bunu sürdürmek istediklerini dile getirdi.

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Vasseur: "Bakü'de ivmeyi korumak istiyoruz"

Ferrari, 2023 sezonuna istediği başlangıcı yapamadı ve şimdiye kadarki yarışların hiçbirisinde podyuma çıkamadı.

Fakat Melbourne'de özellikle yarış temposu anlamında daha umut verici göründüler ve bu da takım için nispeten moral oldu.

Bu hafta sonu Bakü yarışı yapılacak ve takım, bu yoğun periyoda iyi şekilde başlamak istiyor.

Bakü yarışı öncesi konuşan takım patronu Frederic Vasseur, "Son Grand Prix'den bu yana neredeyse bir ay geçti."

"Bu süre zarfında Maranello'da SF-23'ü daha iyi hale getirmek adına hem mevcut araç paketini geliştirmek hem de önümüzdeki yarışlar boyunca kademeli olarak kullanılmaya başlanacak olan güncellemelerle ilerlemek için yoğun şekilde çalıştık."

"Charles ve Carlos simülatörde çalışıp, bize geri bildirimde bulunarak üzerlerine düşen görevi yerine getirdiler."

"Avustralya'da saf performans açısından ileriye doğru bir adım atmıştık ve Azerbaycan'da da bunu devam ettirmeyi umuyoruz." dedi.

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