Vasseur: "Bakü pole pozisyonu Ferrari'nin sezonu için bir dönüm noktası"

Bahreyn'de üçüncü, Suudi Arabistan'da ikinci olan Monakolu pilot, Bakü sıralama turlarında Red Bull'u geçerek bu sezonki ilk pole pozisyonunu aldı. Bu aynı zamanda bu pistte aldığı arka arkaya üçüncü pole pozisyonuydu.

Sonuç, Ferrari'nin Avustralya'da zor bir hafta sonu geçirmesinden ve Maranello merkezli ekibin sportif direktörü Laurent Mekies'in yakında ayrılacağını duyurmasından kısa bir süre sonra geldi.

Takım sıralama turlarında istediğini yapamasa da, Melbourne'de yapılan felsefe değişikliği umut vaat ediyordu.

Vasseur Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "Takımdaki herkes için çok mutluyum çünkü geçen ay çok sıkı çalıştılar."

"Bence baskı altında gelişim ve ayar açısından bazı iyi kararlar aldık ve bunun karşılığını alıyoruz."

"Melbourne de iyiydi ama her şeyi bir araya getiremedik. Charles bugün harika bir iş çıkardı."

"Bu bir başarı değil çünkü sıralama turları bir başarı sayılmaz ama sezon için bir dönüm noktası. Bir pole almak özgüven için iyidir." dedi.

Vasseur, takımın Avustralya'da ima edilen performansı sürdürmesinden dolayı rahatladıklarını da ekledi.

"Tek bir yarıştan asla sonuç çıkaramazsınız. Melbourne oldukça soğuktu, pist de tipik değildi."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Cidde ve Melbourne arasında ileriye doğru gittiğimiz kesindi, bu bizim için oldukça açıktı, sürücüler için de oldukça açıktı."

"Fakat yine de şüphelerimiz vardı çünkü her şeyi bir araya getirememiştik. Ancak bu hafta sonu 1. turdan itibaren tempo yakaladık. Elbette hafta sonu bitmedi ve henüz puan alamadık ama bu takım için iyi bir dönüm noktası."

Vasseur bu hafta sonu düşük yere basma gücü arka kanadı dışında güncellemeleri olmadığını söyledi.

Vasseur, "Bu tür formatlarda, araçta bir denge sorunu yaşarsanız ya da benzeri bir şey olursa, tepki vermenin çok daha zor olduğunu biliyoruz."

"Sonuçta sorun diğer seanslara taşınıyor, yarış temposu veya sıralama temposu fark etmiyor... O zaman hafta sonu için tamamen bilinmeyen bir noktada oluyorsunuz."

"Sert ve yumuşak lastiklerle iyi şekilde başladık ve her turda mücadeledeydik. Bu da sürücülere güven veriyor." dedi.

Leclerc'in takım arkadaşı Carlos Sainz, birkaç olay yaşadığı için cuma günü pek mutlu değildi.

Vasseur, "Her şey Q1'de spin atmasıyla başladı ve bir set hamur çöp oldu. Sonrasında Q3'te sadece bir set lastiği vardı ve bu da onu geriye düşürdü."

"Seansın ardından onunla konuştum ve onun tarafında bile doğru yönde ilerlememizden kaynaklanan bazı olumlu şeyler vardı." dedi.

Vasseur son olarak Cumartesi günkü sprint sıralama turlarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bazı referans verilerimiz var. Cumartesi sabahı başka bir sıralama turları varken Cuma akşamı pole pozisyonunu almak her zaman iyidir."