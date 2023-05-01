Önceki / Sainz: "Tüm yarış boyunca kaza yapmaya yakındım" Sonraki / Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Vasseur: "Bakü'de galibiyet mümkün değildi"

Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, Bakü'de yarış galibiyetinin mümkün görünmediğini kabul etti.

Ekleyen:
Vasseur: "Bakü'de galibiyet mümkün değildi"

Ferrari tek turda iyi göründüğü Bakü'de, yarış performansı anlamında Red Bull'un gerisinde kaldı ve Charles Leclerc ancak üçüncü olabildi.

Yine de bu, Ferrari'nin bu yılki ilk podyumuydu ve bu sonuçla kötü gidişe bir son vermiş oldular.

Yarışın ardından konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur, şöyle dedi: "Bence bu hafta sonu iyi sonuçlar aldık."

"Sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandık, yarışta podyuma çıktık."

"Bu sonuç takımın motivasyonunu artıracak, ki bu çok önemli."

Laurent Mekies, Racing Director, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Laurent Mekies, Racing Director, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu hafta sonu olumlu işaretler gördük. Hızlı bir aracımız var, tek turda çok hızlı. Şimdi yarış temposunu artırmamız gerekiyor fakat bunu yapmak kolay olmayacak."

"Bugün gayet hızlıydık ama yine de daha iyi bir sonuç için yeterli değildi. Bu yarıştan dersler çıkaracağız."

Üçüncülük maksimum sonuç olup olmadığı sorusuna Vasseur, "Elbette kazanmak istiyorduk ama bu seçenek mümkün değildi."

"En azından Bakü'de zafer için mücadele etmek zordu. Bu güç dengesini bekliyorduk, bu yüzden bugün yapabileceğimiz neredeyse her şeyi yaptığımızı söyleyebiliriz." cevabını verdi.

Hafta sonu boyunca sorun yaşayan Carlos Sainz sorulduğunda ise Vasseur, "Yarışta Fernando Alonso'ya geçildi fakat bitiş çizgisine yaklaşırken iyi bir tempo yakaladı."

"Yarışı dördüncü bitirebilirdi." dedi.

paylaşım
yorumlar

Sainz: "Tüm yarış boyunca kaza yapmaya yakındım"

Hamilton güncellemeleri almak için artık "günleri ve haftaları sayıyor"
Daha fazlası
Ezel Tan
Gasly: "Bu hafta sonu gidebilecek her şey ters gitti"

Gasly: "Bu hafta sonu gidebilecek her şey ters gitti"

Formula 1
Miami GP

Gasly: "Bu hafta sonu gidebilecek her şey ters gitti" Gasly: "Bu hafta sonu gidebilecek her şey ters gitti"

Perez: "Artık mücadelenin içindeyim"

Perez: "Artık mücadelenin içindeyim"

Formula 1
Miami GP

Perez: "Artık mücadelenin içindeyim" Perez: "Artık mücadelenin içindeyim"

Albon ikinci virajdaki olay için kimseyi suçlamıyor

Albon ikinci virajdaki olay için kimseyi suçlamıyor

Formula 1
Azerbaycan GP

Albon ikinci virajdaki olay için kimseyi suçlamıyor Albon ikinci virajdaki olay için kimseyi suçlamıyor

Son Haberler

Wolff: "Yaptığımız görev değişimi herkes için daha iyi olacak"

Wolff: "Yaptığımız görev değişimi herkes için daha iyi olacak"

F1 Formula 1

Wolff: "Yaptığımız görev değişimi herkes için daha iyi olacak" Wolff: "Yaptığımız görev değişimi herkes için daha iyi olacak"

Horner: "Mekies, AlphaTauri'ye büyük bir katkı sağlayacak"

Horner: "Mekies, AlphaTauri'ye büyük bir katkı sağlayacak"

F1 Formula 1

Horner: "Mekies, AlphaTauri'ye büyük bir katkı sağlayacak" Horner: "Mekies, AlphaTauri'ye büyük bir katkı sağlayacak"

Gasly: "Bu hafta sonu gidebilecek her şey ters gitti"

Gasly: "Bu hafta sonu gidebilecek her şey ters gitti"

F1 Formula 1
Miami GP

Gasly: "Bu hafta sonu gidebilecek her şey ters gitti" Gasly: "Bu hafta sonu gidebilecek her şey ters gitti"

Alonso: "Hamilton en iyilerden birisi fakat şanslı"

Alonso: "Hamilton en iyilerden birisi fakat şanslı"

F1 Formula 1
Miami GP

Alonso: "Hamilton en iyilerden birisi fakat şanslı" Alonso: "Hamilton en iyilerden birisi fakat şanslı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.