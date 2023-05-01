Vasseur: "Bakü'de galibiyet mümkün değildi"

Ferrari tek turda iyi göründüğü Bakü'de, yarış performansı anlamında Red Bull'un gerisinde kaldı ve Charles Leclerc ancak üçüncü olabildi.

Yine de bu, Ferrari'nin bu yılki ilk podyumuydu ve bu sonuçla kötü gidişe bir son vermiş oldular.

Yarışın ardından konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur, şöyle dedi: "Bence bu hafta sonu iyi sonuçlar aldık."

"Sıralama turlarında pole pozisyonunu kazandık, yarışta podyuma çıktık."

"Bu sonuç takımın motivasyonunu artıracak, ki bu çok önemli."

Laurent Mekies, Racing Director, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu hafta sonu olumlu işaretler gördük. Hızlı bir aracımız var, tek turda çok hızlı. Şimdi yarış temposunu artırmamız gerekiyor fakat bunu yapmak kolay olmayacak."

"Bugün gayet hızlıydık ama yine de daha iyi bir sonuç için yeterli değildi. Bu yarıştan dersler çıkaracağız."

Üçüncülük maksimum sonuç olup olmadığı sorusuna Vasseur, "Elbette kazanmak istiyorduk ama bu seçenek mümkün değildi."

"En azından Bakü'de zafer için mücadele etmek zordu. Bu güç dengesini bekliyorduk, bu yüzden bugün yapabileceğimiz neredeyse her şeyi yaptığımızı söyleyebiliriz." cevabını verdi.

Hafta sonu boyunca sorun yaşayan Carlos Sainz sorulduğunda ise Vasseur, "Yarışta Fernando Alonso'ya geçildi fakat bitiş çizgisine yaklaşırken iyi bir tempo yakaladı."

"Yarışı dördüncü bitirebilirdi." dedi.