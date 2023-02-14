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Vasseur: "Bahreyn'de iyi performans sergilemek, sezonun bittiği anlamına gelmeyecek"

Ferrari patronu Frederic Vasseur, takımın sezona nasıl başladığından ziyade yıl boyunca göstereceği performansa dikkat çekiyor.

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Vasseur: "Bahreyn'de iyi performans sergilemek, sezonun bittiği anlamına gelmeyecek"
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Ferrari geçen yıl sezona iyi başlasa da, sezon ilerledikçe geriye düşmüştü ve sezonu neredeyse üçüncü en iyi takım olarak bitiriyordu.

Bunda takımın getirdiği güncellemelerden istediği verimi alamamasının da payı vardı.

Geçen yıl takımın az güncelleme getirdiği göz önüne alındığında, bu yılki planlarının ne olduğu sorusuna Frederic Vasseur, "Geçen yıl takımda neler olduğuna dair yorum yapmak istemiyorum ama takımın sezona çok iyi başladığı ortada."

"Daha önce de söylediğim gibi, Bahreyn'de iyi bir performans sergilememiz şampiyonanın öyle ya da böyle bittiği anlamına gelmiyor."

Ferrari SF-23. detail rear

Ferrari SF-23. detail rear

Fotoğraf: Ferrari

"Kesinlikle aracı geliştirmeye devam etmemiz gerekecek. Bence araçlar arasındaki farklılıklar ve araçlar arasındaki performans farkı geçmişte olduğundan çok daha küçük olacak."

"Bu da yaptığımız her güncellemenin büyük bir fark yaratacağı anlamına geliyor." yanıtını verdi.

Vasseur, yeni aracın bir evrim mi yoksa devrim mi olduğu sorusuna ise kaçamak bir yanıt verdi.

Vasseur şöyle dedi: "Evrim nedir? Devrim nedir? Biliyorsunuz ki araç konseptimiz aynı, yönetmelikler aynı."

"Yönetmeliklerde değerlendirebileceğimiz çok fazla boşluk yok, bu da konseptler arasında benzerliğin artacağını, performansların birbirine yaklaşacağını gösteriyor."

"Bir noktada, bütçe sınırı nedeniyle bazı parçaları ertesi yıla taşımak zorunda kalacağımız gerçeğini de göz önünde bulundurmalısınız."

"Önümüzdeki aylarda araç felsefelerinin büyük oranda birbirine yaklaşacağını düşünüyorum."

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