Vasseur: "B araç söz konusu değil fakat büyük güncellemeler yapacağız"

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İlk üç yarışta çok az puan alabilen Ferrari, aracı geliştirmek amacıyla tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor.

Takım büyük bir güncelleme paketi hazırlıyor ve aracın sorunlarını çözmesi beklenen bu paketin Miami, Imola ve Barselona arasında gelmesi bekleniyor.

Bakü'de tüm takımların sadece tek bir antrenmana sahip olacakları göz önüne alındığında önemli bir değişiklik yapılmayacak.

Vasseur'ün vurgu yaptığı şeylerden birisi de yeni aracın bir tür B versiyon olmayacağı yönünde.

Yeni güncellemelerden ne beklenmesi gerektiği ve bunun bir konsept değişikliği olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Vasseur, "Hayır, sanmıyorum."

"Farklı yere basma gücü seviyeleri için bir dizi güncellememiz var, Bakü'de sprint yarışı olduğu için yeni şeyler hazırlamak mantıklı olmaz fakat Miami, Imola ve Barselona yarışlarında araçla ilgili güncellemelerimiz olacak, ki bu her zaman programın bir parçasıydı."

"Son zamanlarda araç ayarı anlamında bazı değişiklikler yaptık ve Melbourne'de durum daha iyiydi. Bu nedenle bu yönde devam edeceğiz."

"Soruyu yanıtlamak gerekirse, 'B' versiyon görmeyeceksiniz, tamamen farklı bir şey gelmeyecek."

"Güncelleme getirmeye devam edeceğiz ve bunu büyük bir şekilde yapacağız." dedi.

Bu planının son yarışlarda yaşanan zorluklar nedeniyle hızlandırılıp hızlandırılmadığı sorusuna yanıt veren Vasseur, "Sezon başlamadan önce her zaman bir gelişim planı vardır fakat aynı zamanda aracın ihtiyaçlarına bağlı olarak değişime de yer vardır."

"Çok hızlı hareket ettik ve Melbourne'de bazı değişiklikler yapmaya başladık."

"Ancak planı büyük ölçüde değiştiremeyiz, bütçe kısıtlamaları var yine de süreci hızlandırmayı başardık, başlangıçta Barselona için planlanan bazı güncellemeler Imola'ya gelecek." cevabını verdi.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

Ferrari ilginç şekilde Melbourne'de yarış temposu anlamında daha iyi durumdaydı.

Bunun neyden kaynaklandığı sorusuna Vasseur, "Biraz farklı bir yönde ilerledik ve hafta sonu biraz sinir bozucu ilerlese de bence karşılığını aldık."

"Yarışta tempo iyiydi, fakat Carlos ilk kırmızı bayrakta şanssızdı ve fazladan bir pit stop yapmak zorunda kaldık."

"Ancak her şeye rağmen geri tırmanmayı başardı, lastikleri çok iyi kullandı ve sonunda Alonso'ya yakındı."

"İyi bir yarıştı ve gelişim için belirlediğimiz yön muhtemelen doğru. Şimdi bunu Bakü'de teyit etmemiz gerekiyor." cevabını verdi.

Fakat bu kez de Melbourne'de zayıf nokta sıralama turları gibiydi.

Vasseur, "Takım olarak iyi bir iş çıkaramadık ve her şeyi bir araya getiremedik."

"Cidde ve Bahreyn'de araçtan maksimumu elde etmeyi başardığımızı hissettik ama Melbourne'de durum böyle değildi."

"Carlos ilk virajda bir hata yaptı ve 0.2 saniyeden fazlasını kaybetti, Charles ise farklı nedenlerden dolayı tura hazırlanamadı." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images