Vasseur: "Avusturya'da iyi bir sonuç alabiliriz"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, her şeyi iyi yaptıkları takdirde Avusturya'da iyi bir sonuç almalarını bekliyor.
Ferrari, son yarışlarda ileriye doğru gitmeye başladı ve Avusturya'ya getireceği güncellemelerle daha da güçlü olmaları bekleniyor.
Red Bull, Avusturya'nın favorisi olarak Ferrari'yi işaret etmişti.
Hafta sonu öncesinde konuşan Frederic Vasseur ise net bir şey söylemekten kaçınsa da, iyi bir sonuç alma potansiyelleri olduğunu dile getirdi.
Vasseur, "Kanada'nın ardından, sezonun Avrupa ayağını tamamlamak üzere başta arka arkaya yapılacak olan Avusturya ve İngiltere olmak üzere takvimdeki klasik pistlerden bazılarına geri döneceğimiz için heyecanlıyız."
"Spielberg'de sezonun ikinci Sprint hafta sonu katılacağız; bu da Charles, Carlos ve diğer 18 sürücünün sıralama turlarından önce sadece bir saatlik antrenman seansına sahip olacağı anlamına geliyor."
"Bu nedenle mümkün olduğunca hazırlanmak için fabrikada ve simülatörde çok çalıştık."
"Ana odak noktamız, sürücülerimizin SF-23 paketinden en iyi şekilde yararlanabilmesini sağlamaktı, nitekim Montreal'deki yarışta da bunu başardılar."
"Cuma gününden Pazar gününe kadar sorunsuz bir hafta sonu geçirmek istiyoruz ve bunu başarabilirsek, iyi bir sonuç alabileceğimize eminim." dedi.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
Williams, 800. yarışa özel renk düzenini Britanya'da da kullanacak
Marko: "Horner, De Vries konusunda haklı çıktı"
Son Haberler
Dokuz pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı
Dokuz pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı Dokuz pilotun güç ünitesinde değişiklik yapıldı
Norris: "Güncellemeler ciddi fark yaratmayacak, ancak bir temel atacağız"
Norris: "Güncellemeler ciddi fark yaratmayacak, ancak bir temel atacağız" Norris: "Güncellemeler ciddi fark yaratmayacak, ancak bir temel atacağız"
Ricciardo hazırda genç pilot olmaması halinde AlphaTauri için bir seçenek olacak
Ricciardo hazırda genç pilot olmaması halinde AlphaTauri için bir seçenek olacak Ricciardo hazırda genç pilot olmaması halinde AlphaTauri için bir seçenek olacak
Allison: "Bu sezon Red Bull'u yakalayabiliriz"
Allison: "Bu sezon Red Bull'u yakalayabiliriz" Allison: "Bu sezon Red Bull'u yakalayabiliriz"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.