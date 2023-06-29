Vasseur: "Avusturya'da iyi bir sonuç alabiliriz"

Ferrari, son yarışlarda ileriye doğru gitmeye başladı ve Avusturya'ya getireceği güncellemelerle daha da güçlü olmaları bekleniyor.

Red Bull, Avusturya'nın favorisi olarak Ferrari'yi işaret etmişti.

Hafta sonu öncesinde konuşan Frederic Vasseur ise net bir şey söylemekten kaçınsa da, iyi bir sonuç alma potansiyelleri olduğunu dile getirdi.

Vasseur, "Kanada'nın ardından, sezonun Avrupa ayağını tamamlamak üzere başta arka arkaya yapılacak olan Avusturya ve İngiltere olmak üzere takvimdeki klasik pistlerden bazılarına geri döneceğimiz için heyecanlıyız."

"Spielberg'de sezonun ikinci Sprint hafta sonu katılacağız; bu da Charles, Carlos ve diğer 18 sürücünün sıralama turlarından önce sadece bir saatlik antrenman seansına sahip olacağı anlamına geliyor."

"Bu nedenle mümkün olduğunca hazırlanmak için fabrikada ve simülatörde çok çalıştık."

"Ana odak noktamız, sürücülerimizin SF-23 paketinden en iyi şekilde yararlanabilmesini sağlamaktı, nitekim Montreal'deki yarışta da bunu başardılar."

"Cuma gününden Pazar gününe kadar sorunsuz bir hafta sonu geçirmek istiyoruz ve bunu başarabilirsek, iyi bir sonuç alabileceğimize eminim." dedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Ferrari