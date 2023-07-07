Vasseur: "Avusturya performansımız piste özgü değil"

Ferrari, Avusturya'da en hızlı ikinci takım görüntüsü çizdi ve sıralama turlarında yine Red Bull'la kafa kafayaydı.

Pazar günü Max Verstappen net bir galibiyet almış olsa da, İtalyan ekibin performansı sonraki yarışlar için umut verdi.

Yarıştan sonra konuşan Frederic Vasseur, performanslarıyla ilgili şöyle dedi: "Max bu yıl üç ya da dört kez -neredeyse- herkesten bir tur önde kazanmayı başardı ve Avusturya'daki son pit stoptan önce de fark 20 saniyeydi."

"Muhtemelen işin üçte ikisini yaptık. Son kısım en kolay olanı değil fakat doğru yönde ilerliyoruz."

"Buradaki performansımızın spesifik olduğuna inanmıyorum çünkü Montreal'de de durum böyleydi, doğru yönde ilerliyorduk. Montreal'de bu durum o kadar da görünü değildi çünkü iyi bir sıralama turları geçiremediğimiz için geriden başlamak zorunda kaldık. Yine de yarış temposu gayet iyiydi."

"Elbette Red Bull ile mücadele etmek istiyorsak bir adım daha atmamız gerekiyor ve bunu başarmak için de çok çalışıyoruz. "

"Sırada, Mercedes ve Aston Martin ile mücadeleye devam etmek için mevcut formumuzu tekrar yansıtmamız gereken Silverstone gibi tamamen farklı bir pist var."

"Hem pistte hem de Maranello'da iyi bir iş çıkardığımıza inanıyorum, İngiltere'de daha fazla güncelleme yapacağız. Bu mücadele sezon sonuna kadar devam edecek."

Vasseur, Avusturya'da pilotlarından birbirlerine atak yapmamalarını isteme kararının doğru olduğunu da ekliyor.

"Planımıza göre pilotlarımız, eğer ilk birkaç virajdan sonra ikinci ve üçüncü olma şansımız varsa, ilk stinti birbirlerine atak yapmadan geçireceklerdi."

"Amaç dördüncü sıradaki isimden korunmak ve uzaklaşmaya çalışmaktı. Biz de planladığımız gibi ilerledik."

"Bunun doğru karar olduğunu düşünüyorum. Aracın içindeyken bazen büyük resmi göremiyorsunuz. Oysa doğru karardı."

Fan support for Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images