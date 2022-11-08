Vasseur: "Audi, Sauber için oyunun kurallarını değiştirdi"

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Aylarca süren spekülasyonların ardından Meksika Grand Prix'sinden kısa bir süre önce Audi'nin, Alman otomobil üreticisi 'F1'in yeni kural döneminde' partneri olarak Sauber'i seçtiği açıklandı.

Sauber geçmişte iş ortaklıkları yaptı, örneğin en ünlü ortaklığı 2006'dan 2009'a kadar BMW ile olandı. Mevcut takım patronu Vasseur, Audi'nin tekliflerinin rekabette büyük sıçramalar olmasına yardımcı olacağını düşünüyor.

Vasseur, Audi'nin gelişinin takıma etkisi hakkında, "Kısa vadede, bir sonraki adıma geçebileceğimizi bilmemiz dışında bir etkisi olmayacak. İşe alım açısından ve aynı zamanda gelecek sponsorlar konusunda büyük bir fırsat olacak."

"Ancak biraz daha uzun vadede, bu kesinlikle oyunun kurallarını değiştirecek, çünkü bir ortaklığımız olacak ve bence F1 de giderek zorlaşacak."

"F1, son 10 yılda büyük bir adım attı ve bugün bağımsız bir takım olarak kalmak benim açımdan imkansız. Muhtemelen bizim için en iyi seçenek buydu ve gelecek için bu tür bir anlaşma yapmaktan çok mutluyuz." dedi.

F1'in mali modeli değişmiş olsa da, F1'in maliyet sınırının gelmesi sayesinde Vasseur, ilgili finansal seviyelerin üretici olmayan bir ekibin karşılayabileceğinin ötesinde olduğunu düşünüyor.

Frederic Vasseur, Team Principal, Alfa Romeo Racing Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

Vasseur, "Bütçe sınırından hâlâ çok uzaktayız."

"Bu, bütçe sınırında olmak için savaştığımız anlamına geliyor ve bu durumda bile bunun çok uzağındayız."

"Bu noktaya daha sonra değineceğimizi düşünüyorum, ancak bütçe sınırından hâlâ çok uzağız ve biz, kesinlikle sonuçlara bağlıyız. Uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmak istiyorsanız ve sadece üç veya dört bağımsız takımınız varsa, bu giderek daha da zorlaşacaktır.” dedi.

Vasseur, Audi'nin gelişiyle ilgili planın, motorunun Almanya'daki Neuburg tesisinde üretilmesi ve şasi elementinin İsviçre'de üretilmeye devam edilmesi olduğunu söyledi.

Vasseur, "İşleri tamamen böleceğiz."

"Neuburg'da motordan sorumlu olacaklar ve takım şasiye ve pistteki işleyişe Hinwil'den bakacak. İleride de şirkette bir miktar hisse alacaklar ama bunun detaylarını henüz açıklamayacağız."

"Bence bu, takımı çalıştırmanın iyi bir yolu. Diğer takımlarda geçmişte nelerin çalıştığına baktık ve benim için en önemli olan sadece ayarlar veya kimin kimi yönettiği değil. Önemli olan, zihniyet ve kendini geliştirebilmek; strateji açısından tek bir takım olmak ve birbirleriyle mücadele eden takımlara sahip olmamak.” dedi.