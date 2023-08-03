Vasseur: "Artık takım olarak daha sakin kalacağız"

Takım, araçlarının yedinci ve sekizinci olduğu Hungaroring'deki performansından dolayı hayal kırıklığına uğradı. Ancak kağıt üzerinde takım için daha az umut verici bir pist olarak görünen Spa-Francorchamps'ta Charles Leclerc pole pozisyonunu aldı ve yarışı podyumda tamamladı.

Pazar günkü yarıştan sonra konuşan Vasseur, sonuçların haftadan haftaya değişmesinin Red Bull'un arkasındaki takımların performanslarının birbirine ne kadar yakın olduğunu gösterdiğini söyledi. Ferrari'nin Spa'daki güçlü hafta sonunu, McLaren'in Silverstone ve Hungaroring'de arka arkaya podyuma çıkmasının ardından gösterdiği performansla karşılaştırdı.

Pazar günü Belçika'da yapılan yarışın ardından basına konuşan Vasseur, "Çok sakin kalacağım çünkü bir hafta önce de aynı toplantıyı yapmıştık ve dünyanın sonundaydık, McLaren uçuyordu ve biz aptaldık vs."

"Ama bir hafta sonra McLaren arkamızda ve biz öndeyiz."

"Bu da sakin kalmamız gerektiği anlamına geliyor. Gridin birbirine çok yakın olduğunu biliyoruz ki 2. ile 11. arasında 0.1-0.2 saniye var." dedi.

Takımın Belçika'da elde ettiği güçlü sonucun yaz tatiline girmek için olumlu bir kapanış olduğunu söyledi.

Vasseur, "Sezonun sonu değil, daha yapacak çok işimiz var ama sezonun ilk bölümünü olumlu bir şekilde bitirmek iyi oldu." dedi.

Ancak Vasseur, Ferrari'nin Spa'daki formunun başka yerlerde ve farklı durumlarda da tekrarlanmasını istiyor. "Her koşulda güçlü bir hafta sonuna ihtiyacımız var: Yağmur, geçiş, kuru lastiklerde ya da uzun ve kısa stintlerde; kısacası hepsinde iyi performans göstermeliyiz."

"Bu bizim için iyi. Şimdi neden bazı pistlerde diğerlerine göre daha rahat olduğumuzu anlamamız gerekiyor."

Ferrari'nin Spa'daki performansı için cesaret verici bir işaret, Lewis Hamilton'ın yarışta Leclerc'i yakalayamamasıydı.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Vasseur, lastik ömründeki iyileşmenin aracın Spa'daki üstün performansının bir sonucu olduğunu söyledi: "Bazen hızınız olmadığında lastikleri fazla zorlamak zorunda kalırsınız."

"Herkes lastikleri koruyor, Red Bull bile yarış sırasında lastiklerini korudu. Hızınız olmadığında idare etmek zorundasınız ya da zorlarsınız lastiklere zarar verirsiniz. Ama durumun ana itici gücü bu. Mesela strateji için, hızınız olduğunda iyi bir stratejiye sahip olmak, hızınız olmadığında iyi bir stratejiye sahip olmaktan çok daha kolaydır."

"Hızınız olmadığında ne yaparsanız yapın öndekilerden çok uzakta olacaksınız. Lastikler için de durum neredeyse aynı. Hızınız varsa, bunu yönetmek çok daha kolaydır. Hızınız olmadığında, lastikleri ve aracı zorlamak zorundasınız."