Vasseur: "Aracın yarış temposunu arttırabiliriz"

Ferrari bu yıl tek turda iyi görünse de, pazar günü mutlu sona ulaşmayı başaramadı ve şimdiye kadar sadece bir podyum alabildi.

Montreal'de geçen sezon iyi bir hafta sonu geçiren ve galibiyete yaklaşan Ferrari, bu hafta sonu da güçlü olmak istiyor.

Frederic Vasseur, hafta sonu öncesinde şunları söyledi: "Kanada'ya SF-23'ün yarış temposu anlamında gelişim potansiyeli olduğunu bilerek gidiyoruz."

"İspanya'daki son yarışta getirilen güncellemeler, aracın Barselona'daki yarışta daha tutarlı bir performans sergilemesini sağladı."

Vasseur sonrasında geçen yılki yarışı hatırlatarak şöyle devam etti: "Geçen yıl Montreal'de iki sürücümüz de harika bir yarış çıkardı."

"Carlos, kazananı son düzlüğe kadar baskı altında tutarak ikinci oldu, Charles ise son sıradan başladığı yarışı beşinci sırada bitirdi."

"Ferrari Kanada'da her zaman büyük bir destek gördü. Bu hafta sonu güçlü bir performansla Tifosi'yi mutlu etmek istiyoruz."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images