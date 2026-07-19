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Formula 1 Belçika GP

Vasseur: "Araca getirdiğimiz güncellemeler meyvesini veriyor"

Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur, pist yapısı nedeniyle zorlanmayı bekledikleri Silverstone ve Spa’daki performanslarından memnun olduğunu dile getirdi.

Neşe Akkoyun
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Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Fred Vasseur, Belçika Grand Prix'sinin ardından yaptığı açıklamalarda takımın genel performansını, teknik gelişim sürecini ve yarış içindeki tartışmalı ceza kararını değerlendirdi. 

Pist yapısı gereği Silverstone ve Spa-Francorchamps etaplarının Ferrari aracına uymasını beklemediklerini itiraf eden Vasseur, buna rağmen elde edilen sonuçlardan son derece memnun olduğunu kaydetti.

Takım olarak iyi bir hafta sonu geçirdiklerini belirten Vasseur, pazar günkü yarışı şu sözlerle özetledi: "Genel olarak takım adına çok güçlü bir sonuç elde ettik.” 

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Açıkçası, pistlerin yapısı nedeniyle hem Silverstone'da hem de burada, Spa'da bu denli iyi sonuçlar almayı beklemiyorduk. Takım olarak harika bir iş çıkardık; yönetim, strateji ve pit stoplar çok iyiydi.” 

“Yarış içinde bazı olaylar yaşanmış olsa da genel hatlarıyla süreç oldukça pürüzsüz ilerledi. Alınan bu puanlar şampiyonanın geri kalanı için kritik öneme sahip."

Beklentilerin üzerindeki bu performansın kaynağını açıklayan Vasseur, şasi tarafındaki geliştirmelere dikkat çekti: "Şasi tarafında gerçekten güçlü bir iş çıkarıyoruz. Araca getirdiğimiz güncellemeler meyvesini veriyor.” 

“Belki küçük adımlarla ilerliyoruz ama bu küçük adımlar bir araya geldikçe aradaki farkı kapatmamızı sağlıyor. Aracımızın nerede zayıf, nerede güçlü olduğunu çok iyi biliyoruz.”

Ferrari takımı

Ferrari takımı

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Gelecek yarışlarda kesinlikle çok daha iyi performanslar sergileyeceğiz. Ancak bu durum, bir sonraki yarışa 'nasıl olsa kolay olacak' düşüncesiyle gitmemizi gerektirmez çünkü Formula 1'de hiçbir şey kolay değildir. Herkes sınırları zorlamaya ve yeni güncellemeler getirmeye devam edecek."

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