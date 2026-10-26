Formula 1 Amerika GP

Vasseur: "Ancak kazanırsak %100 mutlu olacağım"

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, Amerika Grand Prix'sinde Charles Leclerc ile ikincilik, Lewis Hamilton ile dördüncülük elde etmelerine rağmen tamamen mutlu olmadığını söyledi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 26 Eki 2026 11:20

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Frederic Vasseur, Ferrari

Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Ferrari, Amerika Grand Prix'sini galibiyet elde edemeden tamamlamış olsa da Austin'den yeni güncelleme paketinin getirdiği gelişim konusunda olumlu bir tabloyla ayrıldı.

Takım patronu Fred Vasseur, %100 memnun olduğunu söyleyemese de Charles Leclerc'in gerilerden gelerek ikinci olması ve Lewis Hamilton'ın dördüncülüğüyle mümkün olan en iyi sonuçlardan birini aldıklarını kabul etti.

Vasseur, yarışın ardından Sky'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün muhtemelen mümkün olan en iyi sonucu aldık."

"Yarışın sonunda devreye giren sanal güvenlik aracının Lewis'in son iki turda Max'i geçmeyi denemesini engellemiş olabileceği doğru. Ancak dördüncü ve beşinci sıralardan başlarken bugün yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkarmak zordu."

"Elbette gelecek hafta yeniden deneyeceğiz ancak bunun için sıralama turlarında daha iyi bir performans sergileyerek gridde daha ön sıralardan başlamamız gerekiyor."

"Yarış tempomuz iyiydi, stratejimiz de iyiydi. Bir ya da iki pit stop arasında seçim yapmamız gerekiyordu ve agresif olmamız şarttı. Çift pit stop stratejisini tercih etmemizin nedeni buydu."

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Vasseur, Ferrari'nin genel performansından memnun olsa da sıralama turlarının son bölümünde yaşanan sorunların daha iyi bir sonuç elde etmelerini engellediğini belirtti.

"Benim işimde ancak kazanırsanız memnun olabilirsiniz. Muhtemelen hafta sonunun en önemli iki turunu, yani Q3'ün son iki turunu kaçırdık. Çünkü en hızlı turumuzu Q2'de attık."

"Ancak gelecek hafta sonu daha iyi olmak için bundan ders çıkarmalıyız. Genel olarak saf performans ve potansiyel açısından önemli bir adım attık. Sezonun son yarışları öncesinde bu olumlu bir gelişme."

"Hafta sonunun tamamına baktığımızda gerçekten zorlandığımız tek bölüm Q3'tü. Ancak koşullar da zorluydu. Nitekim Russell, Verstappen, Norris ve Piastri de derecelerini geliştiremediler."

"Bu araçlarda tek bir rüzgar esintisi ya da sıcaklığın birkaç derece düşmesi bile lastik sıcaklığını ve lastiklerin ilk virajdaki tepkisini tamamen değiştirebiliyor. Bunun sonucunda tutunma kaybı yaşıyorsunuz."

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- Motorsport.com Ekibi

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