Vasseur: "Altıncılık mali açıdan çok faydalı olacak"

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Sezonu ana rakipleri Aston Martin ile eşit puanda kapatan Alfa Romeo, Imola'da elde ettikleri dördüncülük sayesinde takımlar şampiyonası altıncılığını korudu. Hinwil merkezli takım böylece 2012'den bu yana en iyi şampiyona pozisyonunu elde etti.

Her bir pozisyon tahmini olarak 10-12 milyon dolarlık ekstra ödül parası getirmekte, dolayısıyla Alfa Romeo, bu sonuçla birlikte gelecek sezon bütçe sınırını zorlayabilecek.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur, "Altıncılık bizim için iyi bir kış geçirmenin en iyi yolu, çünkü herkes olumlu bir ruh halinde olacak."

"Bunun da ötesinde, Aston Martin ile bu tür bir mücadelenin bizim için her zaman çok önemli olduğunu düşünüyorum - hedef açısından iyi bir mücadele. Mali açıdan da çok faydalı olacağına eminim."

"Bütçe sınırının altında olduğumuz için her bir hamle büyük bir fark yaratacaktır. Gelecek yıl göreceğiz ama yardımcı olacağı kesin."

"Bazı takımların 2 milyon dolarla hiçbir şey yapamayacağınızı söylediğini biliyorum ama 10 milyon dolarla çok şey yapabileceğiz!" dedi.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Takımın Abu Dhabi'de strateji konusunda harika bir iş çıkardığına dikkat çeken Vasseur, Guanyu Zhou ve Valtteri Bottas'ın Aston Martin pilotlarını çok iyi savunduğunu söyledi.

Vasseur, "Daha iyi bir Cumartesi günü geçirseydik, puan almak için de mücadele edebileceğimizi düşünüyorum."

"Ancak kötü bir sıralama sonucunun ardından strateji ile durumu biraz kontrol etmeye çalışmaktan başka seçeneğimiz yoktu ve bunu iyi yaptık."

"Her ikisi pilot da takım oyunu oynadılar, [Sebastian] Vettel ve [Lance] Stroll'e karşı durumu yönetme konusunda harika bir iş çıkardılar. Günün sonunda Vettel'in [Daniel] Ricciardo'yu geçemediğini gördük, bu yüzden onlara teşekkür edebiliriz."

"Aslında Lewis [Hamilton] sorun yaşayana kadar oldukça rahattım, ancak kendisi bir anda yarışa veda etti ve her iki Aston Martin pilotu da bir sıra yükselince işler zorlaştı!"

"Son birkaç turda Daniel'in en büyük hayranıydım, nitekim Vettel Daniel'i geçebilseydi kesinlikle başka bir hikayeyle karşılaşırdık."

"Ama sonuçta altıncılık bizim için büyük bir başarı ve gelecek yıl için de en iyi hazırlık." dedi.