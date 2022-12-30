Alfa Romeo: "Altıncılık hayal edebileceğimiz en iyi senaryoydu"

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Yeni kuralların ilk sezonunu 55 puanla tamamlayarak beklentileri aşan Alfa Romeo, takımlar şampiyonasında Aston Martin ile aynı puanı elde etmesine rağmen altıncılığı korumayı başardı.

Takımın altıncılığı koruyabilmesinin sebebi, Valtteri Bottas'ın Nisan ayında Imola'daki beşinciliğiydi; nitekim Aston Martin sezon boyunca altıncılıktan öteye gidememişti!

Barcelona ve Bahreyn testlerinde ciddi sıkıntılarla karşılaşan Alfa Romeo, ilk yarışa gelinmeden önce birçok sorunu hafifletmeyi ve orta sıranın en güçlü takımlarından biri olmayı başardı. Bu durumda C42'nin ağırlık sorunu yaşamamasının da payı var.

Alfa'nın başarısında büyük pay sahibi olan Frederic Vasseur takımdan ayrıldı ve gelecek sezondan itibaren Ferrari'nin başında olacak, ancak takım CEO rolüne Andreas Seidl'ı getirerek hem kısa, hem de uzun vadede başarılı bir transfer yaptı.

Takım patronu olarak son röportajlarından birinde sezonu değerlendiren Vasseur, altıncılığın kendisini memnun ettiğini söyledi.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Vasseur, "Altıncılık hayal edebileceğimiz en iyi senaryoydu."

"Elbette hala geliştirmemiz gereken şeyler var ve her şey mükemmel değil -yine de günün sonunda iyi bir konumdayız."

"Saf performans açısından üst sıralarla aramızdaki farkı kapattık, sezon boyunca kaydettiğimiz gelişimden de çok memnunum."

"[Sezonun] son üç ya da dört yarışında gerçekten çok hızlıydık. Yaz aylarında farklı nedenlerden ötürü biraz yavaşlamıştık ama durum böyle."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Sezon öncesi testlerindeki manzaraya da değinen Vasseur, altıncılıktan çok daha geride göründüklerini itiraf ediyor.

Vasseur, "Barselona'da sıkıntılı bir test süreci geçirdiğimiz doğru, takım için çok zordu. Araçta teknik bir sorun ve hasar vardı, dolayısıyla üç gün boyunca çok az mesafe kaydedebildik. Durum hakkında oldukça endişeliydim.

"Ancak diğer taraftan takım sayesinde çok iyi bir reaksiyon gösterdik ve iyi bir çözümle Bahreyn'de orta sıralara dönerek rekabetçi bir performans sergileyebildik."

Bahreyn'deki ilk yarışta çifte puan alan Alfa Romeo, Bottas ile altıncı, çaylak Guanyu Zhou ile 10. olarak ciddi bir sürprize imza attı.

Sezonun ardından ilk yarış hakkında konuşan Bottas, "Pek çok sorun yaşadık, bu yüzden Bahreyn'deki ilk yarışta elde ettiğimiz sonuç herkes için oldukça şaşırtıcıydı."

"Yarışı ilk 10'da iki araçla bitirdik ve damalı bayrağa kadar tek bir sıkıntı yaşamadık. Oldukça iyiydi." dedi.