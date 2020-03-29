Vasseur: "Altı ayda 15-18 yarış yapmak zor olacak"

Coronavirüs nedeniyle 2020'nin ilk sekiz yarışından altısı ertelendi ve ikisi iptal edildi.

Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, mevcut durum hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Motorsport.com'a konuşan Vasseur, "İlk olarak, bu bir organizasyon meselesi. Bir takvim oluşturabilmek adına esnek olmalıyız. Geçen hafta, FOM'a takvim hakkında herhangi bir karar alması için serbest davranma imkanı verdi. Sanırım her gün oylama yapmak zorunda kalmamak önemli bir mesajdı."

"İki günlük format, seçeneklerden birisi ve şahsen elimizden geldiğince çok yarış yapmamızı sağlayacak takvimden yanayım. 2018'de yaptığımız gibi üç yarış üst üste yapılırsa, o zaman iki günlük etkinliklerin olması mantıklı olabilir."

"Ayrıca Chase Carey'nin bahsettiği gibi altı ay içinde on beş ila on sekiz yarışta yapılacak iş yükü nedeniyle bu, kesinlikle bir mücadele olacak. Tüm takımlar için bir mücadele olacak. Muhtemelen daha küçük takımlar için daha fazla mücadele olacak, çünkü mekanikerleri dönüşümlü kullanacak kadar büyük bir ekip değiliz. İş yükünü azaltmak için bir çözüm bulmalıyız. Bence herkes bu konuda esnek olacak. Herkes durumun ve buna çözüm bulmanın çok önemli olduğunu anlıyor."

"6 ayda 15-18 yarış yapmamız zor olacak ama belki 6.5 ayda mümkün olabilir. Evet, bence takımdaki herkes durumun farkında. İlerlemek için büyük çaba sarf etmemiz gerektiğini biliyorlar. Herkes aynı şeyi yaşıyor. Bu bir mücadele ama herkes aynı mücadeleyle karşı karşıya. Muhtemelen bizim için diğer takımlardan daha fazla mücadele olacak. Ama yapacağız."

"Şimdiye kadar plan yapamadık ve adım adım gitmeliyiz. Herkes yarışları yapabileceğimizi düşünerek hareket ediyor. Ama elbette, bir aşamada sürekli erteliyorsak, 12-13 haftada 15 yarış yapamazsınız." dedi.

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