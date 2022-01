Vasseur, alt kategorilerdeki başarılarından ötürü Bottas'a "tamamen güveniyor"

Alfa Romeo takım patronu Vasseur ve Mercedes'ten ayrılmasının ardından 2022 için İsviçreli ekipten gelen teklifi kabul eden Bottas, yeni sezonda yeniden birlikte çalışacaklar. İkili daha önce Bottas, ART GP'de yarışırken hem Formula 3 hem de GP3'te birlikte çalışma fırsatı bulmuştu.

Bottas, 2021'de ART ile GP3 şampiyonluğunu kazandı ve bu da onun 2013'te Williams ile Formula 1'de yarışmasını sağlayan başarıydı.

Şimdi ikilinin yıllar sonra yeniden birlikte çalışacak olması, zaten bir temele sahip oldukları için kendileri adına önemli olacak. Vasseur daha önce benzer deneyimi, hem alt kategorilerde hem de F1'de birlikte çalıştığı Charles Leclerc'le yaşamıştı.

Motorsport.com konuşan Vasseur, "Birbirinize güvendiğiniz ve birbirinize anladığınız iyi bir kişisel ilişkiye sahip olmak önemlidir."

“Geçmişte bunu Charles Leclerc ile yaşadım. Alt serilerde birlikte çalışma deneyimine sahip olmanız, birbirinizi uzun zamandır tanıdığınız anlamına geliyor. Neye ihtiyaç duyduğunu anlamak için birkaç kelime yeterli oluyor."

"Alt kategorilerde oluşturabileceğiniz bir ilişki, Formula 1'deki ilişkiden tamamen farklı. İletişim Formula 1'de çok daha yoğun." dedi.

Bottas swept to 2011 GP3 title for Vasseur's ART squad, and the now-Alfa F1 boss is hoping the renewed partnership can be equally fruitful

Photo by: Motorsport Images