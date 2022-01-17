Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / 2022 sezonunun öne çıkan faktörlerinden birisi, lastik ısıtmak olabilir
Formula 1 Haberler

Vasseur, alt kategorilerdeki başarılarından ötürü Bottas'a "tamamen güveniyor"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Frederic Vasseur, alt kategorilerde Valtteri Bottas ile daha önce çalışma deneyimine sahip olmasının, iki taraf için de faydalı olduğunu düşünüyor.

Vasseur, alt kategorilerdeki başarılarından ötürü Bottas'a "tamamen güveniyor"

Alfa Romeo takım patronu Vasseur ve Mercedes'ten ayrılmasının ardından 2022 için İsviçreli ekipten gelen teklifi kabul eden Bottas, yeni sezonda yeniden birlikte çalışacaklar. İkili daha önce Bottas, ART GP'de yarışırken hem Formula 3 hem de GP3'te birlikte çalışma fırsatı bulmuştu.

Bottas, 2021'de ART ile GP3 şampiyonluğunu kazandı ve bu da onun 2013'te Williams ile Formula 1'de yarışmasını sağlayan başarıydı.

Şimdi ikilinin yıllar sonra yeniden birlikte çalışacak olması, zaten bir temele sahip oldukları için kendileri adına önemli olacak. Vasseur daha önce benzer deneyimi, hem alt kategorilerde hem de F1'de birlikte çalıştığı Charles Leclerc'le yaşamıştı.

Motorsport.com konuşan Vasseur, "Birbirinize güvendiğiniz ve birbirinize anladığınız iyi bir kişisel ilişkiye sahip olmak önemlidir."

“Geçmişte bunu Charles Leclerc ile yaşadım. Alt serilerde birlikte çalışma deneyimine sahip olmanız, birbirinizi uzun zamandır tanıdığınız anlamına geliyor. Neye ihtiyaç duyduğunu anlamak için birkaç kelime yeterli oluyor."

"Alt kategorilerde oluşturabileceğiniz bir ilişki, Formula 1'deki ilişkiden tamamen farklı. İletişim Formula 1'de çok daha yoğun." dedi.

Bottas swept to 2011 GP3 title for Vasseur's ART squad, and the now-Alfa F1 boss is hoping the renewed partnership can be equally fruitful

Bottas swept to 2011 GP3 title for Vasseur's ART squad, and the now-Alfa F1 boss is hoping the renewed partnership can be equally fruitful

Photo by: Motorsport Images

Bottas, Mercedes'te geçirdiği beş sezonluk süre zarfında, Alman ekibin takımlar şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu ve toplamda 10 galibiyet alırken, iki kez de şampiyona ikincisi oldu.

Finlandiyalı sürücü, sezon boyunca Hamilton'la aynı performansı göstermekte zorlandı. Fakat aldığı galibiyetlerinin çoğunda da hafta sonu boyunca baskındı.

Alt kategorilerde, böyle baskınlık belirtileri görüp görmediği sorulduğunda Vasseur, "Alt kategorilerde olumlu faktörler bulmak isterseniz, bunları her zaman bulabilirsiniz."

“Fakat özet doğru: Her şey mükemmel olduğunda uçabiliyor. Bazı hafta sonlarında Lewis'ten daha hızlıydı."

"Sezonun son bölümünde bazı harika sürüşler çıkardı. Belki de onunla anlaştığımız ve yeni bir projesi olduğu için biraz rahatlamıştı."

"Umarım ona yardımcı olmuştur.” dedi.

paylaşım
yorumlar
2022 sezonunun öne çıkan faktörlerinden birisi, lastik ısıtmak olabilir
Önceki haber

2022 sezonunun öne çıkan faktörlerinden birisi, lastik ısıtmak olabilir
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Ricciardo, ev özleminin 2021'in başında yaşadığı sıkıntılara etkisini anlattı
Formula 1

Ricciardo, ev özleminin 2021'in başında yaşadığı sıkıntılara etkisini anlattı

Alfa Romeo, gelecekte Ferrari'nin gençlerini yarıştırmaya hâlâ açık
Formula 1

Alfa Romeo, gelecekte Ferrari'nin gençlerini yarıştırmaya hâlâ açık

Masi'nin F1 geleceği, FIA için önemli bir karar olacak
Formula 1

Masi'nin F1 geleceği, FIA için önemli bir karar olacak

Son Haberler

Vasseur, alt kategorilerdeki başarılarından ötürü Bottas'a "tamamen güveniyor"
Formula 1 Formula 1

Vasseur, alt kategorilerdeki başarılarından ötürü Bottas'a "tamamen güveniyor"

2022 sezonunun öne çıkan faktörlerinden birisi, lastik ısıtmak olabilir
Formula 1 Formula 1

2022 sezonunun öne çıkan faktörlerinden birisi, lastik ısıtmak olabilir

Bottas: "Mercedes'te Hamilton'ı yenebilmek adına her şeyi yaptım"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Mercedes'te Hamilton'ı yenebilmek adına her şeyi yaptım"

Ferrari, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıkladı!
Formula 1 Formula 1

Ferrari, 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıkladı!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.