Vasseur: "Alonso'nun yaptığını başkası ona yapsaydı, bu büyük bir olay olurdu"
Eğer Charles Leclerc Katar'da Fernando Alonso'ya neredeyse temas ediyor olsaydı; Fred Vasseur, Aston Martin pilotunun bunu abartacağına inanıyor.
Pazar gecesi Katar Grand Prix'sinde puan almak ve hatta podyuma çıkmak için yarışan Alonso, 2. virajda hata yaptı ve çakıllara uçtu.
Çakılların kenarındaki kaçış yoluna ilerleyen İspanyol pilot, piste geri dönmenin yolunu buldu, ancak bu esnada neredeyse Leclerc'e temas ediyordu.
Ferrari pilotu, piste geri dönen Alonso'nun dışından dolanmak zorunda kaldı.
Ferrari takım patronu Vasseur, eğer durum tersine dönseydi, Alonso için aynı şeyin söylenemeyeceğini düşünüyor.
Pazar gecesi medyaya verdiği demeçte Vasseur, "Eğer tam tersi olsaydı, Fernando'nun radyoda hayatının tehlikede olduğunu yüksek sesle söyleyeceğini düşünüyorum."
"Bence pisti 90 derece kesen bu ani hareket çok fazlaydı ama kararları ben vermiyorum." dedi.
Hakemler, bu olayın ardından Alonso'ya ceza vermediler ancak kınama cezası verdiler.
Sky F1'in olayla ilgili sorusu üzerine Aston Martin pilotu bunun çok büyük bir mesele olduğunu düşünmediğini söyledi.
Alonso, "2. virajda bir hata yaptım ve çakıllara taştım. George'a ve Charles'a bir pozisyon kaybettim." dedi.
Bunun yerine, Aston Martin'in Katar'da tekrar mücadeleye girdiğini görmekten mutlu olduğunu belirtti.
"Sonunda pozisyonlar açısından daha iyisini yapabilirdik ama olumlu olarak, bu hafta sonu son birkaç yarışa göre daha rekabetçi hissettim."
"Monza'da dokuzuncuyduk, Singapur'da puan alamadık, Japonya'da dokuzuncuyduk ama burada mücadelenin içindeydik. Bu yüzden umarım önümüzdeki birkaç yarışta motive olabiliriz."
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