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Alfa Romeo pilot kararını geciktirecek

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, Editör

Frederic Vasseur, 2022 yılı için boş olan iki Alfa Romeo koltuğu hakkındaki düşüncelerini açıkladı ve işleri, baskı altında tutmanın iyi olduğunu söyledi.

Alfa Romeo pilot kararını geciktirecek

Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi, 2019'dan beri Alfa Romeo'daki koltukları paylaşıyorlardı ve 2021 sezonunda da bu böyle devam etti.

Fakat bu sezon sonunda iki sürücünün de takımla olan anlaşması bitecek ve Alfa Romeo'daki pilot kadrosunun geleceğiyle ilgili şu anda henüz hiçbir şey belli değil.

Lewis Hamilton'ın, Mercedes'le iki senelik yeni bir anlaşma imzalamasının ardından şu anda gridde dokuz boş koltuk kaldı ve bu koltuklardan ikisi de Alfa Romeo'ya ait.

Vasseur ise, bu konu hakkında bazı yorumlarda bulundu.

Takımın Fin pilotu şu anda 41 yaşında ve kimilerine göre bir sonraki sezon Formula 1'den ayrılacak. Fransız takım patronu henüz Raikkonen'le ilgili durum hakkındaki tartışmalar için çok erken olduğunu ve bu durumu sezon sonuna doğru konuşacaklarını açıkladı.

''Bunu şu anda tartışmak için çok erken. Birlikte çalışıyoruz. Son iki-üç ay boyunca çok fazla art arda yarış geçirdik ve bence bu konuyu sezonun son bölümünde konuşacağız, daha öncesinde değil.''

Bernie Ecclestone geçtiğimiz günlerde Mick Schumacher'i 2022 yılında Alfa Romeo'da, Raikkonen'in yanında görmek istediği yorumlarında bulunmuştu.

Vasseur ise bu yorumlar karşısında şu ifadeleri kullandı: ''Belki de [Ecclestone] bana kıyasla çok daha fazlasını biliyordur!"

Fransız patron, neden kararı şu anda vermedikleri sorusunda, sürücüleri baskı altında tutmanın iyi olduğu ve Formula 1'de her zaman baskı olduğu cevabını verdi.

''İlk olarak, bence sistemi baskı altında tutmak her zaman çok iyidir. Onlara 'Tamam çocuklar, artık rahatlayabilirsiniz, vs. vs.' demek istemiyorum. Herkesi baskı altında tutmalıyız. Formula 1 baskıdan ibaret ve bunu bu şekilde sürdürmeliyiz.''

''İkinci olarak da alt serilerde neler olacağını bilemeyiz. Böyle bir bağlılık sözünü bugün veremeyiz. Bu işlerin gridin önlerinde başlayacağını biliyoruz. Öncelikle Bay Toto Wolff kararını verecek, sonrasında Bay Horner kararlarını alacak ve bir aşamada sıra bize gelecek. Ancak, bu tür bir karar vermek konusunda bir acelemiz yok.''

''İşler ilerliyor fakat Kimi tarafında bir soru işaretine sahibiz. Antonio kendini geliştiriyor ve sezonun sonuna kadar aynı gelişimi korumak istiyorum.''

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